ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in Zürich hat sich am Dienstag von den Vortagesverlusten leicht erholt. Gute Konjunkturdaten aus den USA stützten die Kurse. Belastende Faktoren sind aber weiterhin die Unsicherheiten vor der Opec-Konferenz am Mittwoch und vor dem Italien-Referendum am kommenden Sonntag. Auch der wichtige US-Arbeitsmarktbericht am Freitag steht bereits im Blick der Anleger. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 7.845 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,19 (zuvor: 39,23) Millionen Aktien.

Die Actelion-Aktie rückte um weitere 10 Prozent vor. Hatten am Vormittag noch Gewinnmitnahmen eingesetzt, sprang das Papier des Biotech-Unternehmens mit Meldungen über ein erhöhtes Gebot von Johnson & Johnson an, deren Übernahmeinteresse bereits seit Donnerstag die Aktie um 30 Prozent getrieben hat.

Die volatilen Luxusgüterwerte waren am Dienstag gefragt. Swatch verteuerten sich um 2,6 Prozent und Richemont um 1,3 Prozent. Die Bankenwerte erholten sich leicht von ihren jüngsten Abgaben. UBS gewannen 0,5 Prozent und Credit Suisse 0,2 Prozent.

November 29, 2016 11:39 ET (16:39 GMT)

