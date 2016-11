Die US-Bank Citigroup hat Hella nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 43,50 auf 27,50 Euro gesenkt. Nach der vermehrten Produktionsauslagerung durch die Hersteller würden die Risiken am Automarkt mittlerweile stärker von Zulieferfirmen getragen, schrieb Analyst Raghav Gupta-Chaudhary in einer Branchenstudie vom Dienstag. Er rät deshalb eher dazu, in die Aktien der Autohersteller zu investieren. Hella sei zwar in attraktiven Segmenten unterwegs, er sorge sich aber unter anderem um die Nachhaltigkeit der Margen./tih/stb

