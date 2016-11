Linde AG: Linde AG hat einen modifizierten Vorschlag für einen möglichen Zusammenschluss unter Gleichen mit Praxair, Inc. erhalten

29.11.2016 20:37

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Linde AG hat einen modifizierten Vorschlag für einen möglichen Zusammenschluss unter Gleichen mit Praxair, Inc. erhalten

Die Linde AG ("Linde") hat einen modifizierten Vorschlag von der U.S.- amerikanischen Praxair, Inc. ("Praxair") für einen potentiellen Zusammenschluss unter Gleichen ("Merger of Equals") erhalten. Der Vorstand von Linde prüft den Vorschlag.

Kontakt: Mitteilende Person: Dr. Frank Herkenhoff, Head of External Communications

