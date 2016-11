Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Deutschland bei der Digitalisierung international auf den Spitzenrängen platzieren. "Es muss unser Anspruch als Industrieland Deutschland sein, vorne mit dabei zu sein", sagte Merkel bei der Festveranstaltung anlässlich des 200. Geburtstags von Siemens-Gründer Werner von Siemens am Dienstag in Berlin. Der digitale Wandel lasse sich nicht aufhalten, wohl aber gestalten.

Nur wenn Deutschland das "Ohr am Puls der Zeit" habe, so Merkel, könnten Trends erkannt und geprägt werden. Sie rief dazu auf, die Gründerkultur hierzulande stärker zu pflegen. Als Gefahr der Digitalisierung nannte Merkel die größere Verwundbarkeit durch Cyberangriffe, wie jüngst der Deutschen Telekom widerfahren. "Hier sind wir noch sehr gefordert", mahnte die Kanzlerin. Für die Politiker sei es aber schwierig, wirksame Schutzmaßnahmen zu beschließen, weil sie nicht immer über die neueste technische Entwicklung Bescheid wüssten.

Siemens-Chef Joe Kaeser verlangte in seiner Festansprache, die Chancen des digitalen Wandels beherzt zu nutzen. "Wenn wir es richtig anstellen, bietet die Digitalisierung enorme Chancen für uns. Sie kann für Wachstum sorgen, und Arbeitsplätze schaffen", erklärte Kaeser. Der Vorstandsvorsitzende drängte aber darauf, keine Zeit zu verlieren. "Wir haben alle Karten in der Hand - wir müssen sie nur klug und zeitig ausspielen."

Zuvor würdigte er die Verdienste und den Unternehmergeist des Firmengründers, der den späteren Weltkonzern 1847 in Berlin gründete.

