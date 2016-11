Ein Zusammenschluss Linde mit dem US-Unternehmen Praxair scheint wieder greifbar: Der Linde-Vorstand prüft ein neues US-Angebot. Die Gespräche über die Megafusion waren im September überraschend geplatzt.

Der US-Industriegase-Hersteller Praxair nimmt einem Insider zufolge einen neuen Anlauf zur Fusion mit dem deutschen Konkurrenten Linde. Die Amerikaner hätten sich in der vergangenen Woche erneut an das Münchener Unternehmen gewandt und Linde aufgefordert, in Verhandlungen einzutreten, sagte eine mit der Lage vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Der Insider sagte, Linde habe bisher nicht auf den Vorstoß reagiert.

Die Gespräche über die Megafusion waren im September überraschend geplatzt, weil sich beide Seiten nicht über zentrale Fragen wie den Firmensitz, Entwicklungsstandorte und Führungspersonalien einigen konnten.

Der Vorstoß der Amerikaner kommt für Linde zur Unzeit. Vorstandschef Wolfgang Büchele hatte nach dem Scheitern der Fusion seinen ...

