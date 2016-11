Regensburg (ots) - Der PISA-Stachel sitzt auch nach 15 Jahren tief. Nur Mittelmaß in der weltweiten Vergleichsstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu sein, hat Prozesse im deutschen Bildungssystem angestoßen. Unterrichtskonzepte, Schulsysteme - vieles wurde überdacht, manches neu geregelt. Tatsächlich steigen inzwischen die Leistungen. Aber ist das wirklich allein den Anstrengungen der Kultusministerien geschuldet? Dort hat sich der PISA-Schock zum Kontrollwahn ausgewachsen. Jahrgangsstufentests und Orientierungsarbeiten begleiten nun schon Grundschüler. Känguru-Wettbewerbe und Vera-Tests überprüfen kontinuierlich jedes Jahr die Fortschritte - und setzen dabei gerade die leistungsschwächeren Schüler noch weiter unter Druck. Denn die nächste PISA-Studie kommt bestimmt. Bislang wird in den Vergleichen nicht erfasst, wie viele Nachhilfestunden zu den Ergebnissen führen. Und auch die Frage, ob solche Studien den Leistungsdruck weiter erhöhen, wurde bislang nicht beantwortet.



