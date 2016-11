FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. November:

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Industrieproduktion 10/16 (vorläufig) 01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 11/16 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/16 07:00 D: Siemens Geschäftsbericht 2016 und AR-Sitzung 07:30 A: Strabag Q3-Zahlen 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 10/16 08:00 D: Großhandelsumsatz Q3/16 08:00 D: Beendete Insolvenzverfahren Jahr 2014 08:00 GB: Sage Group Jahreszahlen 08:30 D: Allianz Capital Markets Day 08:45 F: Erzeugerpreise 10/16 08:45 F: Verbraucherpreise 11/16 (vorläufig) 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 10/16 09:00 A: Erzeugerpreise 10/16 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/16 10:00 PL: BIP Q3/16 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 11/16 11:00 GR: Einzelhandelsumsatz 09/16 11:00 I: Verbraucherpreise 11/16 (vorläufig) 12:00 P: BIP Q3/16 (endgültig) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/16 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/16 15:00 B: BIP Q3/16 (endgültig) 15:45 USA: Chicago PMI 11/16 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Kion Capital Markets Day D: Rocket Internet Q3-Zahlen D: Capital Stage Q3-Zahlen (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:00 GB: Bank von England legt Ergebnis von Stresstests britischer Banken vor D: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers D: Verkündungstermin OLG Frankfurt im Anlegerschutzprozess gegen die Deutsche Telekom AG, Frankfurt 09:00 D: Pk Kfw Chefvolkswirt Jörg Zeuner "Konjunkturausblick 2017", Ffm. A: 170. Ordentliche Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Wien 10:15 D: Pressegespräch mit Daimlers Entwicklungsvorstand Thomas Weber anschließend Einweihung des Technologiezentrums für Fahrzeugsicherheit mit Daimler-Chef Dieter Zetsche und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Sindelfingen 11:00 D: Jahres-Pk Chemieverbände Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen 12:00 B: EU-Kommission legt Energie-Paket vor. Die Kommission macht Vorschläge zum Ausbau von erneuerbaren Energien, zu Energieeffizienz und Netzen 13:45 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi bei einer Veranstaltung an der University of Deusto Business School in Madrid 17:00 D: Feierlicher Auftakt der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Berlin D: Handelsblatt Jahrestagung "EBR-European Banking Regulation - Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht" (bis 30.11.), Frankfurt

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi

AXC0021 2016-11-30/06:05