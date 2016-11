FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 6. Dezember:

MITWOCH, DEN 30. NOVEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Industrieproduktion 10/16 (vorläufig)

01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 11/16 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/16 07:00 D: Siemens Geschäftsbericht 2016 und AR-Sitzung 07:30 A: Strabag Q3-Zahlen 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 10/16 08:00 D: Großhandelsumsatz Q3/16

08:00 D: Beendete Insolvenzverfahren Jahr 2014

08:00 GB: Sage Group Jahreszahlen 08:30 D: Allianz Capital Markets Day 08:45 F: Erzeugerpreise 10/16

08:45 F: Verbraucherpreise 11/16 (vorläufig)

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 10/16 09:00 A: Erzeugerpreise 10/16 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/16 10:00 PL: BIP Q3/16 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 11/16 11:00 GR: Einzelhandelsumsatz 09/16

11:00 I: Verbraucherpreise 11/16 (vorläufig)

12:00 P: BIP Q3/16 (endgültig) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/16

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/16

15:00 B: BIP Q3/16 (endgültig) 15:45 USA: Chicago PMI 11/16 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/16

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Kion Capital Markets Day D: Rocket Internet Q3-Zahlen D: Capital Stage Q3-Zahlen (endgültig)

SONSTIGE TERMINE 08:00 GB: Bank von England legt Ergebnis von Stresstests britischer Banken vor D: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers D: Verkündungstermin OLG Frankfurt im Anlegerschutzprozess gegen die Deutsche Telekom AG, Frankfurt 09:00 D: Pk Kfw Chefvolkswirt Jörg Zeuner "Konjunkturausblick 2017", Ffm. A: 170. Ordentliche Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Wien 10:15 D: Pressegespräch mit Daimlers Entwicklungsvorstand Thomas Weber anschließend Einweihung des Technologiezentrums für Fahrzeugsicherheit mit Daimler-Chef Dieter Zetsche und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Sindelfingen 11:00 D: Jahres-Pk Chemieverbände Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen 12:00 B: EU-Kommission legt Energie-Paket vor. Die Kommission macht Vorschläge zum Ausbau von erneuerbaren Energien, zu Energieeffizienz und Netzen 13:45 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi bei einer Veranstaltung an der University of Deusto Business School in Madrid 17:00 D: Feierlicher Auftakt der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesbank-Präsident

Jens Weidmann, Berlin D: Handelsblatt Jahrestagung "EBR-European Banking Regulation -

Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht" (bis 30.11.), Frankfurt

DONNERSTAG, DEN 1. DEZEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig)

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/16

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16

08:00 GB: Glencore plc Investor Update (Conf Call 14.00 Uhr) 09:00 CH: Credit Suisse Investment Outlook 2017 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig) 10:00 D: VDMA Auftragseingang 10/16 10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16

11:00 EU: Arbeitslosenquote 10/16 11:00 I: BIP Q3/16 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/16 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Handelsstatistik 11/16 N: Norsk Hydro Capital Markets Day (1) USA: Pkw-Absatz 11/16

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Amazon Logistikzentrum zu aktuellen Entwicklungen und Investitionen sowie Infos zum Weihnachtsgeschäft, Pforzheim 10:00 D: Pk Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie zu Smart Textiles - Textilien mit Grips. Diese Textilien erfassen und transportieren Informationen, u.a. messen sie Vitalparameter des Trägers, leuchten und heizen. Berlin 10:30 D: Pk Börse London zu Chancen deutscher und europäischer Mittelstands-Unternehmen für einen Börsengang, München 11:00 D: Konjunktur-Pk der Kosmetik- und Waschmittel-Industrie, Frankfurt 11:30 B: EU-Kommission macht Vorschläge zu Mehrwertsteuerregelungen im digitalen Bereich. Es geht u.a. um Online-Handel und eBooks. 13:00 D: GDV-Jahreskonferenz Volkswirtschaft und Finanzmärkte mit Volker Wieland, Mitglied des Sachverständigenrates, zur Geldpolitik der EZB, Martin Lück, Chief Investment Strategist bei BlackRock Deutschland, zu Anlagetrends, MunichRe-Chefvolkswirt Michael Menhart und GDV-Präsident Alexander Erdland, München 18:30 D: Veranstaltung "Die Zukunft des Einkaufens" des Lebensmittelkonzerns Mondelez International, Berlin RU: Russischer Präsident Wladimir Putin hält im Kreml jährliche Programmrede. Die Rede richtet sich an die beiden Parlamentskammern sowie die Spitzen von Wirtschaft und Gesellschaft. B: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie (bis 02.12.)

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:45 CH: BIP Q3/16 08:30 CH: Swiss Re Call zum Investor Day 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 11/16 11:00 EU: Erzeugerpreise 10/16 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Software AG Investorentreffen D: Wincor Nixdorf Geschäftsbericht 2016 F: Vinci Investor Day N: Norsk Hydro Capital Markets Day (2) EU: S&P Ratingergebnis Polen, Irland

FREITAG, DEN 2. DEZEMBER 2016

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Commerzbank-Konjunkturausblick mit Chefvolkswirt Jörg Krämer 09:30 D: Kion-Medientag - Geplant sind Vorträge u.a. zu Wachstumschancen durch Digitalisierung und Industrie 4.0, Heusenstamm 11:00 D: Pk Deutsche Bahn mit Rückblick auf 2016 und Ausblick auf 2017, Leipzig 11:30 D: Pk Verband der Automobilindustrie (VDA) mit Präsident Matthias Wissmann zu Jahresabschluss und Ausblick auf 2017 + Monatszahlen VdIK+KBA Auto-Neuzulassungen 11/16 in Deutschland 12:30 D: Veranstaltung des Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu "Die Weltwirtschaft und das ausgewogene Wachstum von Angebot und Nachfrage", Berlin D: Aufsichtsratssitzung Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) u.a. zum aktuellen Stand des Projekts Hauptstadtflughafen (BER). Möglicherweise Verkündung eines Eröffnungstermins. B: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie (bis 02.12.)

SONNTAG, DEN 4. DEZEMBER 2016

SONSTIGE TERMINE A: Wahl des Bundespräsidenten in Österreich I: Italiener stimmen in einem Referendum über eine Reform der Verfassung ab

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 11/16 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/16 09:00 E: Industrieproduktion 10/16 09:15 E: PMI Dienste 11/16 09:45 I: PMI Dienste 11/16 09:50 F: PMI Dienste 11/16 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 11/16 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 11/16 (endgültig)

MONTAG, DEN 5. DEZEMBER 2016

10:30 EU: Sentix Investorenvertrauen 12/16

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 10/16 15:45 EU: EZB Monatsbericht 11/16 15:45 USA: PMI Dienste 11/16 (endgültig) 16:00 USA: ISM Dienste 11/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Osram Geschäftsbericht 2016

GB: International Airlines Group (IAG) Verkehrszahlen 11/16 GB: Legal & General Capital Markets Day

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Jahres-Pk Deutsche Leasing, Frankfurt 10:30 D: Werkstattgespräch Commerzbank zu neuer City-Filiale mit Privatkundenvorstand Michael Mandel, Frankfurt 12:00 GB: Anhörung am Londoner Supreme Court (Oberstes Gericht) zur Parlamentsbeteiligung beim Brexit-Verfahren, London 15:30 D: Sitzung des Sonderausschusses BER, Potsdam 20:00 D: Deutsche Börse Überprüfung der Zusammensetzung der Aktienindizes B: Treffen der Eurogruppe

DIENSTAG, DEN 6. DEZEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 D: Auftragseingang Industrie 10/16

11:00 EU: BIP Q3/16 (endgültig) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/16

14:30 USA: Produktivität Q3/16 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/16 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Zumtobel Halbjahreszahlen GB: Rio Tinto Capital Markets Day GB: Easyjet Verkehrszahlen 11/16

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Deutsches Aktieninstitut Pressegespräch zu "Lebensstandard im Alter sichern - Rentenlücke mit Aktien schließen", Frankfurt 10:00 D: Pk Bain & Company zur Vorstellung der Studie "Deutschlands Banken im internationalen Vergleich", Frankfurt 10:00 D: Sal. Oppenheim - Jahresausblick 2017 mit Chefvolkswirt Dr. Martin Moryson und Dr. Lars Edler, Co-Chief Investment Officer, Frankfurt 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil über die Rechtmäßigkeit des beschleunigten Atomausstiegs. Geklagt haben die Energiekonzerne Eon, RWE und Vattenfall. Karlsruhe 11:00 D: Präsentation der OECD-Bildungsstudie "PISA 2015", Berlin 11:00 D: Pk des Autoimporteurverbandes VDIK zu Kfz-Markt 2016/2017, Frankfurt 14:30 LU: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Zweibrücken D: Beginn "Handelsblatt"-Konferenz zu "Iran - Der neue Hoffnungsträger auf dem Weltmarkt" (bis 07.12.), Berlin D: 3. Runde der Tarifverhandlungen für die gut 160 000 Beschäftigten der Genossenschaftsbanken in Deutschland B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

