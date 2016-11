ACRON HELVETIA VII Immobilien AG: Medienmitteilung der ACRON HELVETIA VII Immobilien AG vom 30. November 2016

EQS Group-Ad-hoc: ACRON HELVETIA VII Immobilien AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot ACRON HELVETIA VII Immobilien AG: Medienmitteilung der ACRON HELVETIA VII Immobilien AG vom 30. November 2016

30.11.2016 / 07:30 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Ad Hoc Mitteilung

Medienmitteilung der ACRON HELVETIA VII Immobilien AG vom 30. November 2016

Zürich, 30. November 2016 - Heute Morgen hat die ACRON Swiss Premium Assets AG ihre definitive Meldung des Endergebnisses des öffentlichen Kaufangebots der ACRON Swiss Premium Assets AG, Zug, Schweiz ("Anbieterin") für alle sich im Publikum befindlichen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 60.76 der ACRON HELVETIA VII Immobilien AG, Zürich, Schweiz ("Zielgesellschaft-Aktien") veröffentlicht. Das definitive Endergebnis des Angebots, dessen Nachfrist am 24. November 2016 abgelaufen ist, zeigt 164'711 Zielgesellschaft-Aktien, die unter dem am 10. Oktober 2016 veröffentlichten Kaufangebot der Anbieterin angedient wurden. Die Beteiligung der Anbieterin und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen beim Ablauf der Angebotsfrist (unter der Annahme des Vollzugs) beträgt hiernach 491'936 Aktien. Dies entspricht einer Beteiligungsquote von 89,44%. Das Angebot, welches keinen Bedingungen unterliegt, wird voraussichtlich am 6. Dezember 2016 vollzogen. Weitere Informationen finden sich kostenlos unter http://www.public-takeover.ch.

Diese Medienmitteilung kann in deutscher Sprache auf http://www.acron- helvetia7.ch/cnt_investor/de_adhoc.php abgerufen werden.

Wichtige Hinweise:

Allgemein

Das Angebot, auf welches in dieser Medienmitteilung hingewiesen wird, wird weder direkt noch indirekt in solchen Staaten oder Rechtsordnungen gemacht werden, in denen ein solches Angebot widerrechtlich wäre oder in denen das Angebot anwendbares Recht oder Regulierungen verletzen würde oder die von der Anbieterin eine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch oder zusätzliche Handlungen gegenüber staatlichen oder anderen Verwaltungs- oder Regulierungsbehörden verlangen würden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche Staaten oder eine Rechtsordnung auszudehnen. Mit dem Angebot in Zusammenhang stehende Dokumente dürfen in solchen Staaten oder Rechtsordnungen weder verteilt, noch in solche Staaten oder Rechtsordnungen versandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zweck der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten der Zielgesellschaft durch Personen in solchen Staaten oder Rechtsordnungen verwendet werden.

United States of America

The public tender offer referred to in this document (the "Offer") is not being made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. The offer prospectus and any other offering materials with respect to the Offer may not be distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of the target company, from anyone in the United States of America. Offeror is not soliciting the tender of securities of target company by any holder of such securities in the United States of America. Securities of target company will not be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of the Offer that Offeror or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated. Offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by it not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful. A person tendering securities into this tender offer will be deemed to represented that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for the account or benefit of any U.S. person, and (c) us not in or delivering the acceptance from, the United States.

United Kingdom

The offer documents in connection with the Offer are not for distribution to persons whose place of residence, seat or usual place of residence is in the United Kingdom. This does not apply to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or (iii) to whom it may otherwise lawfully be passed on (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The offer documents in connection with the Offer must not be acted on or relied on by persons whose place of residence, seat or usual place of residence is in the United Kingdom and who are not relevant persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which the offer documents relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen, mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse, Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese basieren auf gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Anbieterin. Diese sind unsicher und weichen möglicherweise wesentlich von aktuellen Fakten, der gegenwärtigen Lage, heutigen Auswirkungen oder Entwicklungen ab.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=BGXTEBJDPG Dokumenttitel: 161130_AH-VII_Ad-hoc_def Endergebnis

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: ACRON HELVETIA VII Immobilien AG

c/o ACRON AG, Splügenstrasse 14 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 2043400 Fax: +41 44 2043409 E-Mail: info@acron-helvetia7.ch Internet: www.acron-helvetia7.ch ISIN: CH0049813634 Börsen: BX Berne eXchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

525263 30.11.2016

ISIN CH0049813634

AXC0030 2016-11-30/07:30