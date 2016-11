Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien/Warschau (pta010/30.11.2016/08:00) - * Periodenergebnis dreht auf 6,6

Millionen Euro ins Plus (1-9/2015: -31,6 Millionen Euro)

* Steigerung der Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien durch

Fertigstellungen in St. Petersburg und Budapest, leichter Rückgang bei

Hotelumsätzen aufgrund von Verkäufen

* Verbesserung des Finanzergebnisses von -18,7 Millionen Euro auf -6,3 Millionen

Euro

* Developments in Lodz, Krakau, St. Petersburg und Budapest laufen nach Plan



Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG kann mit Abschluss des dritten Quartals

2016 auf neun erfreuliche und ereignisreiche Monate zurückblicken: So hat sich

zum einen das operative Geschäft positiv entwickelt, was sich auch im

Periodengewinn für den Berichtszeitraum widerspiegelt. Zum anderen befinden sich

einige Developmentprojekte in der Pipeline, welche erwartungsgemäß

voranschreiten und auch auf der Transaktionsseite konnte Warimpex Erfolge

verbuchen.



Das operative Hotelgeschäft war in den ersten drei Quartalen 2016 stabil, die

Performance der Hotels zufriedenstellend. Aufgrund von Hotelverkäufen in

Ekaterinburg im Vorjahr und einer dadurch verringerten Zimmeranzahl gingen die

Umsatzerlöse im Hotelbereich in den ersten neun Monaten des Jahres um 5 Prozent

auf 39,6 Millionen Euro leicht zurück. Umsatzsteigerungen konnten jedoch bei den

Bürogebäuden verbucht werden: Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von

Büroimmobilien erhöhten sich durch die Fertigstellung und Vermietung des

Zeppelin Büroturms in St. Petersburg sowie des Erzsebet Bürogebäudes in Budapest

von 2,9 auf 6,2 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz konnte somit um 1 Prozent auf

46,8 Millionen Euro gesteigert werden. Auch das Bruttoergebnis vom Umsatz

erhöhte sich um 14 Prozent auf 20,5 Millionen Euro.



Das EBITDA verringerte sich von 16,3 Millionen Euro auf 11,1 Millionen Euro.

Grund für diesen Rückgang ist, dass in der Vergleichsperiode des Vorjahres

Erträge aus der Veräußerung von Immobilien verbucht werden konnten. Das

EBIT wiederum verbesserte sich von -13,0 Millionen Euro auf 14,6 Millionen Euro.

Das Finanzergebnis veränderte sich von -18,7 Millionen Euro auf -6,3 Millionen

Euro. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein deutlich verbessertes,

positives Periodenergebnis in der Höhe von 6,6 Millionen Euro (1-9/2015: -31,6

Millionen Euro).



Developments in Lodz, Krakau, St. Petersburg und Budapest laufen nach Plan

Im April hat Warimpex die Baugenehmigung für ein Büroentwicklungsprojekt in der

Nähe des andel's Hotel Lodz mit einer Fläche von ca. 26.000 m2 erhalten. Im Juli

wurde die Baugenehmigung für ein Projekt in Krakau, wo ein im Besitz der

Warimpex stehendes Bürogebäude abgerissen und durch einen Neubau mit rund 12.000

m2 Fläche ersetzt werden soll, erteilt. In Krakau arbeitet Warimpex zudem noch

an einem zweiten Projekt: Hier soll neben dem Hotel Chopin ein Bürogebäude mit

ca. 26.000 m2 entstehen - die Planungsarbeiten dazu laufen. In der AIRPORTCITY

St. Petersburg schreitet der Bau eines Multifunktionsgebäudes mit rund 450

Stellplätzen sowie Büro- und Archivflächen von rund 6.000 m2 voran. Ein

Vormietvertrag wurde bereits im Mai unterfertigt, die Fertigstellung des

Gebäudes wird für Mitte 2017 anvisiert. In Budapest wird ein Hotel mit ca. 170

Zimmern und 60 Wohnungen entwickelt.



Transaktionen erfolgreiche abgeschlossen

Auf der Transaktionsseite konnte Warimpex im Juni den Hälfte-Anteil an der

Warschauer Büroimmobilie Parkur Tower an den Joint Venture Partner

veräußern. Nach der Berichtsperiode gab Warimpex außerdem den

erfolgreichen Verkauf des Diozegi Bürogebäudes und des Prager 4-Sterne Hotels

angelo by Vienna House bekannt. Am Prager Hotelimmobilienmarkt bleibt Warimpex

mit dem Hotel Diplomat weiterhin aktiv. Nach dem Bilanzstichtag konnte mit den

liquiden Mitteln dieser Transaktionen eine bis März 2017 laufende Anleihe

vorzeitig getilgt werden.



Ausblick

Der Trend des laufenden Jahres wird sich voraussichtlich auch im vierten Quartal

fortsetzen, sodass Warimpex dem Abschluss des heurigen Geschäftsjahres positiv

entgegenblickt. Klares Ziel für die nächsten Monate ist es, die laufenden

Entwicklungsprojekte in Polen, Russland und Ungarn weiter voranzutreiben.

Zeitgleich stehen die Steigerung der Ertragszahlen der Hotels, die Verbesserung

der Finanzierungskonditionen sowie die Tilgung bzw. Refinanzierung teurer

Kreditlinien auch weiter im Fokus.



Die Finanzkennzahlen der ersten drei Quartale 2016 auf einen Blick (Stichtag

30.09.2016)



in TEUR 01-09.16 Veränderung 01-09.15

Umsatzerlöse Hotels 39.550 -5% 41.627

Umsatzerlöse Investment Properties 6.224 117% 2.863

Umsatzerlöse Development und Services 984 -39% 1.616

Umsatzerlöse gesamt 46.758 1% 46.105

Direkt den Umsatzerlösen zurechenbarer Aufwand -26.233 -7% -28.145

Bruttoergebnis vom Umsatz 20.525 14% 17.960

Erträge aus der Veräußerung von Immobilien 147 -94% 2.551

EBITDA 11.109 -32% 16.268



Abschreibungen und Wertänderungen 3.465 - -29.287

EBIT 14.574 - -13.019

Ergebnis aus Joint Ventures 1.064 -91% 11.586

Periodenergebnis 6.603 - -31.626



Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 11.824 25% 9.436



Segmentberichterstattung

(mit quotaler Einbeziehung der Joint Ventures):

Umsatzerlöse Hotels 61.698 -18% 75.170

Net Operating Profit (NOP) Hotels 19.956 -15% 23.522

NOP pro Hotelzimmer 7.161 2% 7.035

Umsatzerlöse Investment Properties 6.591 93% 3.417

EBITDA Investment Properties 4.976 110% 2.372

Umsatzerlöse Development & Services 1.403 -28% 1.949

Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 523 -96% 12.825

EBITDA Development & Services -4.049 - 13.421



30.06.16 Veränderung 31.12.15

Gross Asset Value (GAV) in Mio. EUR 344,4 1% 340,8

NNNAV je Aktie in EUR 1,9 - 1,8

(Ende)



Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Adresse: Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Daniel Folian

Tel.: +43 1 310 55 00

E-Mail: investor.relations@warimpex.com

Website: www.warimpex.com



ISIN(s): AT0000827209 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Warschau



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1480489200144



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 30, 2016 02:00 ET (07:00 GMT)