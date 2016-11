Bad Marienberg - Die Linde AG (ISIN DE0006483001/ WKN 648300) hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die Linde AG ("Linde") hat einen modifizierten Vorschlag von der U.S.- amerikanischen Praxair, Inc. ("Praxair") für einen potenziellen Zusammenschluss unter Gleichen ("Merger of Equals") erhalten. Der Vorstand von Linde prüft den Vorschlag. (Ad hoc vom 29.11.2016) (30.11.2016/alc/n/a)

