Zürich (awp) - Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz ist in den ersten zehn Monaten 2016 gestiegen, wobei sich der Oktober im Vergleich zum Vorjahr stabil zeigte. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn von 3'753 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet, was ein Plus von 3% gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode ...

