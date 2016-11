Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) bestätigt. Das Kursziel für die Titel des heimischen Versicherungskonzerns liegt weiterhin bei 25,00 Euro. Sie gehen von einer Erholung der Geschäfte des Wiener Unternehmens aus.

Nach einem schwierigem Geschäftsjahr 2015 hatte ein neues Management die Dividende überraschend drastisch gesenkt. In Folge waren die VIG-Aktien bei Investoren in Ungnade gefallen, schreibt der Baader-Experte Daniel Bischof. Nun dürfte der Versicherer von einem verbesserten makroökonomischen Umfeld in den Zentral- und Osteuropaländern profitierten. Zwar würden die niedrigen Zinsen dort sowie auch in Österreich belasten, aber starke Zuwächse im Bereich Schadenversicherung ("non-life") dürften einen mehr als ausgleichenden Effekt haben, hieß es in der jüngsten Baader-Studie.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die Baader Bank 2,31 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2016. Im Folgejahr 2017 wird er dann leicht darüber bei 2,35 Euro erwartet. Für 2018 wird ein Gewinn je Titel bei 2,55 Euro gesehen. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro (2016) bzw. 0,85 Euro (2017) sowie 0,90 Euro (2018).

Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierte die VIG-Aktie am Mittwochvormittag um 0,03 Prozent marginal tiefer bei 19,31 Euro.

