Die Deutsche Bank hat Yara von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 265 auf 260 norwegische Kronen gesenkt. Die jüngste Harnstoff-Preisrally dürfte nur von kurzer Dauer sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Mittwoch. Zudem dürften sich die in Westeuropa deutlich gesunkenen Einkommen in der Landwirtschaft negativ auswirken auf die Nachfrage und die Preise der wichtigsten Produkte von Yara. Die Aktie sei außerdem bereits zu teuer./ajx/das

ISIN: NO0010208051