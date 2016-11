Die Deutsche Bank hat die Einstufung für K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die in Europa deutlich gesunkenen Einkommen in der Landwirtschaft wirkten sich auf die Kali-Nachfrage in dieser Region aus, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Mittwoch. Zudem belasteten bei K+S anhaltende Produktionsprobleme am Werra-Standort weiter die Gewinnentwicklung. Das Papier sei hoch bewertet./ajx

ISIN: DE000KSAG888