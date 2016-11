Liebe Leser,

wie drückte es ein bekannter Fußballspieler einst so treffend aus? "Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech hinzu." Genau das ist K+S nun passiert.

Brand im Werk verhindert Vollbetrieb

Das Werk in Hattorf stand - von wenigen Ausnahmen abgesehen - seit Anfang Mai still. Schuld war die fehlende Versenkgenehmigung für salzhaltige Abwässer. Nun stieg Ende November der Pegel der Werra an. Dieser Umstand hätte dem Salz- und Düngemittelkonzern eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...