Hallo am Vormittag,

der DAX® fiel gestern zur Wall Street Eröffnung noch einmal in die Nähe des Vormittagstiefs, hatte es jedoch nicht unterboten. Es folgte eine kräftige Erholungsbewegung im deutschen Börsenbarometer die sich heute früh zunächst weiter fortsetzen konnte. Erst knapp unterhalb von 10.700 Punkten war Schluss auf der Oberseite. Das Gros der Gewinne wurde jedoch in den vergangenen beiden Handelsstunden wieder abgegeben.

Mit dem Scheitern am Vormittag knapp unterhalb von 10.700 Punkten wurde der Widerstand auf diesem Niveau erneut eindrucksvoll bestätigt. Solange den Bullen kein entscheidender Ausbruch über diese Marke gelingt war der Run heute Morgen nur eine Eintagsfliege. Auf der Unterseite ist der Index im Bereich 10.550/60 Punkte gut unterstützt. Innerhalb der Spanne 10.550 bis 10.700 Punkte ist der Index aus kurzfristiger Sicht neutral einzustufen, hier besteht aktuell kein Handlungsbedarf. Longpositionen werden erst wieder oberhalb von 10.700 Punkten interessant. Am Nachmittag wird mit dem ADP Report ein erster Vorgeschmack auf die US Arbeitsmarktdaten am Freitag erwartet. Darüberhinaus steht eine Rede von Mario Draghi auf dem Kalender.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.10. bis 30.11.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2011 - 01.11.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Bullen scheitern an der 10.700 erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).