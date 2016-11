Gaithersburg, Maryland und Woburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) -



Vereinbarung für eine neue Spin-Out-Gesellschaft, AbMed, als Tochtergesellschaft von Abpro



MedImmune, das globale Unternehmen für biologische Forschung und Entwicklung von AstraZeneca, und Abpro, ein integriertes Life-Science-Unternehmen an der Spitze der synthetischen Biologie, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine Kooperationsvereinbarung zur Weiterentwicklung eines präklinischen, neuartigen bispezifischen Antikörpers, der auf Angiopoietin-2 und vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (Ang2-VEGF) abzielt, abgeschlossen hat. Die Vereinbarung ist als Spin-Out strukturiert und profitiert von der wissenschaftlichen Expertise beider Unternehmen und von der Leitung des Tagesgeschäfts durch Abpro, das das neue Unternehmen, AbMed, betreut.



Es sollen mehrere therapeutische Einsatzmöglichkeiten untersucht werden, bei denen die Hemmung von Ang2 und VEGF durch diesen einzigartigen bispezifischen Antikörper klinischen Nutzen bieten kann.



Wissenschaftler am MedImmune nutzten die umfangreiche Erfahrung des Unternehmens in der Entwicklung von bispezifischen Antikörpern, zur Schaffung eines neuartigen bispezifischen Antikörpers, der in Tierversuchen eine starke Wirksamkeit zeigte, die zur Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedeckten Bedarf nützlich sein können. Abpro bringt ein ausgeprägtes wissenschaftliches, technisches und klinisches Know-How in das neue entstehende Unternehmen ein und die Technologieplattform, DiversImmune, wird eingesetzt, um den Antikörper weiterzuentwickeln.



Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält AbMed, das als Tochtergesellschaft von Abpro betrieben wird, für das Programm globale Mehrheitsrechte für Entwicklung und Vermarktung und MedImmune erhält regulatorische sowie Entwicklungs- und Vertriebsmeilensteine und Lizenzgebühren sowie eine Minderheitsbeteiligung an AbMed.







"Diese Vereinbarung entsteht aus der Kultur unternehmerischer Initiative und Innovation von MedImmune - sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft", sagte Jane Osbourn, Vizepräsidentin von R&D, MedImmune. "Wir glauben, dass uns Partner wie Abpro dabei unterstützen können, unser umfangreiches präklinisches Portfolio zu maximieren, um die Entwicklung von Therapien für Patienten voranzutreiben."



Ian Chan, CEO und Mitbegründer von Abpro, sagte: "Die Kooperationsvereinbarung von Apro mit MedImmune schafft die Möglichkeit, mit einem der weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen zu arbeiten, um neue Therapeutika für die klinische Verwendung zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bestätigt außerdem die Fähigkeit unserer Plattform, therapeutische Antikörper gegen traditionell schwierige Ziele mit überzeugenden Aussichten für potenziellen klinischen Nutzen zu entwickeln."



Über MedImmune:



MedImmune ist das globale Unternehmen für biologische Forschung und Entwicklung von AstraZeneca, ein globales, innovationsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von kleinmolekularen und biologischen verschreibungspflichtigen Medikamenten konzentriert. MedImmune leistet Pionierarbeit im Bereich der innovativen Forschung und untersucht neue Wege in den Bereichen Onkologie, Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Infektionen und Impfstoffe. Der Hauptsitz von MedImmune befindet sich in Gaithersburg, Md., einem der drei weltweiten R&D-Zentren von AstraZeneca, mit weiteren Standorten in Cambridge, UK und Mountain View, CA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medimmune.com.



Über Abpro:



Abpro ist der Pionier der industriellen Biochemie. Durch seine Kerntechnologie, die DiversImmune-[TM]Plattform, nutzt Abpro die synthetische Biologie und Immunologie, um die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung der Life-Sciences-Branche zu beschleunigen. Das Unternehmen stellt neuartige Bio-Moleküle her, um durch die Entwicklung von Produkten in den Forschungs-, Diagnostik- und therapeutischen Märkten die menschliche und tierische Gesundheit zu verbessern. Abpro arbeitet mit einigen der führenden Biotechnologie- und Pharmaunternehmen weltweit zusammen und behält eine eigene breite Pipeline therapeutischer Programme. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.abpro.com.



OTS: Abpro and MedImmune newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122586 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122586.rss2



Pressekontakt: e: MedImmune: Rebecca Einhorn, MedImmune einhornr@medimmune.com +1-(301)-398-1802 Abpro: Vivian Chen, Citigate Dewe Rogerson abpro@citigatedr.com +1-(347)-481-3711