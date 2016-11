IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Verkauf von Aktien durch eine Führungskraft des Unternehmens

Caledonia Mining Corporation Plc: Verkauf von Aktien durch eine Führungskraft des Unternehmens

30. November 2016: Wie Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296937) (TSX: CAL, OTCQX: CALVF, AIM: CMCL) mitteilt, wurde das Unternehmen gestern darüber informiert, dass Herr Dana Roets, Chief Operating Officer des Unternehmens, insgesamt 100.000 Aktien des Unternehmens zum Preis von 1,3844 CAD pro Aktie veräußert hat. Herr Roets wird als Person mit Führungsaufgaben im Zusammenhang mit der Einhaltung der Marktmissbrauchsbestimmungen eingestuft. Im Anschluss an diese Transaktion besitzt Herr Roets keine Aktienanteile am Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie über: Caledonia Mining Corporation Plc Mark Learmonth - CFO Tel: +44 1534 702 998 marklearmonth@caledoniamining.com WH Ireland Adrian Hadden/Nick Prowting Tel: +44 20 7220 1751 Maurice Mason - Investor Relations Tel: +44 759 078 1139 mauricemason@caledoniamining.com Blytheweigh Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray Tel: +44 20 7138 3204 Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Eingetragener Firmensitz: Caledonia Mining Corporation Plc

43/45 La Motte Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8SD info@caledoniamining.com www.caledoniamining.com

Hinweis: Diese Mitteilung enthält Insider-Informationen, die in Abstimmung mit der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY PERSONS DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

1 Details of the person discharging managerial responsibilities

/ person closely associated a) Name Dana Roets 2 Reason for the notification

a) Position/status Chief Operating Officer, Caledonia M ining Corporation

plc b) Initial notification/ AmInitial Notification endment

3 Details of the issuer, emission allowance market participant,

auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name Caledonia Mining Corporation plc b) LEI N/A

4 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i)

each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii)

each date; and (iv) each place where transactions have been c onducted

a) Description of the finanCommon Shares of no par value each

cial instrument, type of ins trument JE00BD35H902

Identification code b) Nature of the transactioSale of shares n

c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s)

138.44 Canadian cent100,000 s d) Aggregated information - Aggregated volume 100,000 - Price 138.44 Canadian cents

e) Date of the transaction 29 November 2016 f) Place of the transactionToronto Stock Exchange

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38306 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38306&tr=1

ISIN JE00BD35H902

