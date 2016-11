In Mossul will das irakische Militär die Herrschaft der IS-Terroristen beenden. Aber die meist unerfahrenen Soldaten geraten im Häuserkampf an ihre Grenzen - noch immer hält sich eine Million Zivilisten in der Stadt auf.

Sechs Monate - so viel Zeit gaben sich die irakischen Generäle, als sie ihren Plan zur Eroberung von Mossul ausarbeiteten. "Das war das Maximum", sagt der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi. "Wir mussten uns auf das Schlimmste vorbereiten, damit wir nicht unangenehm überrascht werden." Vor sechs Wochen begann die Operation gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in der nordirakischen Stadt. Und wie es aussieht, haben die Generäle nicht zu großzügig geplant.

Die Truppe, die aus 50.000 Soldaten sowie schiitischen und sunnitischen Milizionären und kurdischen Peschmerga-Kämpfern besteht, ist noch weit davon entfernt, die Kontrolle über Mossul zu übernehmen. Die Gefechte zeigen die Grenzen der irakischen Sicherheitskräfte auf, die sich offenbar immer noch nicht vollständig von der Niederlage gegen den IS vor zwei Jahren erholt haben. Damals nahmen die Islamisten innerhalb von kurzer Zeit weite Teile des West- und Nordiraks ein.

Wie nicht anders erwartet wurde, verteidigen die IS-Kämpfer mit aller Kraft ihre letzte große Basis im Irak. Und die eine Million Zivilisten, die sich noch in Mossul aufhalten, machen den massiven Einsatz von Waffen unmöglich.

Irakische Kommandeure vor Ort bezeichnen es als alarmierend, dass die Fortschritte bisher eher einseitig ausfallen: Die kampferprobten Spezialkräfte übernehmen die meisten Gefechte und rücken in der Stadt langsam voran; andere Einheiten stecken dagegen außerhalb von Mossul fest. Sie kommen nicht voran, weil sie auf Widerstand treffen, zu unerfahren oder übermüdet sind oder nicht über die passenden Waffen für einen Häuserkampf verfügen.

Eine weitere ...

