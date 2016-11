Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - November 30, 2016) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Société ») annonce que sa filiale à part entière, Asia Synergy Technologies (« AST »), a atteint 50M$CDN de revenus en moins de quatre mois.

AST a atteint cette étape importante suite au traitement de commandes d'achat d'environ 25M$CDN de produits plastiques et de cuivre par l'entremise de sa plateforme Gold River au cours des mois d'octobre et de novembre. À la suite d'un lancement restreint un peu plus tôt cette année, AST rapporte que de plus en plus de clients s'inscrivent sur Gold River car ils reconnaissent la valeur ajoutée de la plateforme relativement aux fonctionnalités reliées aux services financiers.

« Le monde du crédit pour les entreprises en Chine est complètement différent de celui en Amérique du Nord », a commenté Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak à la suite d'un récent retour de voyage à Shanghai. « Pour plusieurs raisons, principalement reliées aux restrictions imposées par le gouvernement chinois quant à la cueillette d'information sur les citoyens, il n'y a pas vraiment de bureau de crédit, à la Equifax, et de système de notation de crédit. Cette situation peut changer éventuellement, mais pour l'instant, les banques et institutions financières n'ont aucun point de référence de crédit et sont laissées à elles-mêmes quand vient le temps de déterminer ou non si du crédit devrait être accordée aux entreprises. Ceci rend l'accès au crédit très difficile et les entreprises sont prêtes à payer une prime pour y avoir accès. Ce qui crée une opportunité exceptionnel pour AST".

« Puisse qu'il est si difficile de se qualifier pour des marges de crédit et d'autres formes de financement en Chine, à chaque mois, des dizaines de milliers d'entreprises cherchent désespérément une solution à leurs problèmes de besoins de trésorerie à court terme. En apportant une solution viable à ce problème AST et Zhonghai Wanyue (la compagnie de M Jiang Wang) sont sur le point de profiter d'une opportunité hors de l'ordinaire. Les transactions de matières premières traitées par Gold River servent à paver le plancher à des transactions de services financiers plus lucratives », a conclu M Joseph.

En plus de pouvoir acheter des matières premières, AST présente Gold River comme une plateforme qui donne accès à du financement sur les comptes à recevoir, les inventaires, le financement de bons de commandes et d'autres formes de financement pour faciliter la gestion des problèmes de trésorerie. À en juger par les quelques 60 clients qui se sont enregistrés sur Gold River en octobre et novembre, il appert qu'il s'agit d'une offre de services attrayante dans les secteurs industriels chinois.

À propos des bons de souscription du 28 novembre 2016

Peak fournit également ce qui suit en ce qui a trait aux bons de souscriptions de la Société échéant le 28 novembre 2016. Des 25 000 000 de bons de souscription, 6 425 000 ont été exercés dont 1 750 000 le 28 novembre dernier pour un grand total pour la Société de 321 250$. Ce qui signifie que 18 575 000 bons de souscription n'ont pas été exercés, réduisant d'autant le nombre d'actions en circulation de la Société sur une base entièrement diluée.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est de rassembler, financer et gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak offre à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus dynamiques de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information: http://www.peakpositioning.com

