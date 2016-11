Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Linde in einer weiteren Studie zur Fusionsthematik auf "Buy" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Analyst Martin Rödiger rechnet nach dem überarbeiteten Angebot von Praxair mit einem Zusammenschluss unter Gleichen. Dieser könne aufgrund des höheren Marktwertes der Amerikaner beispielsweise durch die Ausschüttung einer Sonderdividende realisiert werden, schrieb er in seinem Kommentar vom Mittwoch. Angenommen, es seien Verkäufe in einem Volumen von 3,3 Milliarden Euro nötig, um eine Genehmigung der Wettbewerbshüter zu erhalten, wäre der Deal bei einer Milliarde Euro an Synergien für die Aktionäre noch wertsteigernd./ag/das

ISIN: DE0006483001