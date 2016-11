Die Analysten der SRC Research haben ihr Kursziel für die Aktien von Warimpex bei 1,60 Euro belassen. Das Votum wurde unterdessen mit "Buy" ebenfalls bestätigt.

Dem Immobilienunternehmen sei mit den Neun-Monatszahlen eine großartige Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen, schreibt der SRC-Analyst Stefan Scharff in seiner jüngsten Studie. Im Oktober verkaufte Warimpex das Angelo Hotel Prague für 20 Mio. Euro. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen sein. Dann soll auch der Verkauf des Dioszegi Bürogebäudes in Budapest verbucht werden. Die SRC-Experten erwarten gute Zahlen für das Abschlussquartal.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten der SRC Research für 2016 einen Betrag von 0,32 Euro, für die zwei Folgejahre sehen sie 0,26 Euro sowie 0,21 Euro je Titel. Für heuer und die folgenden zwei Jahre werden keine Dividendenzahlungen je Anteilsschein erwartet.

Am Mittwochnachmittag haben die Warimpex-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus 1,13 Prozent bei 0,702 Euro notiert.

