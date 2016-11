Von Hans Bentzien

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat sich nach Aussage von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann bei seinen Beratungen in Santiago de Chile nicht über alle strittigen Punkte der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 einigen können. In seiner Rede zur Eröffnung der deutschen G20-Präsidentschaft in Berlin deutete Weidmann laut vorab verbreitetem Redetext an, dass die deutsche Seite nach wie vor gegen geplante Einschränkungen der Risikogewichtung bei der Bemessung von Eigenkapitalanforderungen angeht.

"Ein erfolgreiches Verhandlungsergebnis muss zum einen die Widerstandskraft des Finanzsektors weiter stärken, zum anderen muss es aber auch regional ausgeglichen sein und darf den risiko-orientierten Ansatz des Baseler Rahmenwerks nicht aushöhlen", sagte Weidmann demnach. Der Baseler Ausschuss hatte in den vergangenen Tagen in Chile über Punkte beraten, die das Baseler Rahmenwerk abrunden sollen.

Strittig ist vor allem das Ansinnen des Lenkungsausschusses, die Möglichkeiten der Banken einzuschränken, bei der Bemessung ihrer Kreditrisiken auf interne Modelle zurückzugreifen. Zwar sind die Vertreter aller Nationen einig, dass viele Banken diese Modelle dazu nutzen, ihre Risiken und damit die Eigenkapitalanforderungen künstlich klein zu rechnen, doch gehen die Vorschläge vor allem den Vertretern Deutschlands zu weit.

Ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass die Vorschläge des Ausschusses das Prinzip der Risikogewichtung so sehr schwächten, dass die Banken keinen Anreiz mehr hätten, risikobewusst zu handeln. So soll der Nutzen, den Banken aus der Nutzung interner Modelle ziehen können, pauschal begrenzt werden ("Output Floor"). Die Vertreter Deutschlands wollen aber, dass zum Beispiel das tatsächlich niedrige Risiko deutscher Hypothekenkredite stärker berücksichtigt wird.

Bisher ist Deutschland mit diesem Anliegen offenbar noch nicht durchgedrungen. "Während der Verhandlungen des Baseler Ausschusses in den vergangenen Tagen in Santiago de Chile haben sich die unterschiedlichen Positionen zwar weiter angenähert und es konnten viele offene Fragen geklärt werden, eine Einigung wurde jedoch nicht erzielt", sagte Weidmann.

Man werde daher weiter mit Nachdruck daran arbeiten, bis Anfang Januar, wenn sich die Chefs der Notenbanken und der Bankaufsichtsbehörden träfen, zu einem Abschluss der Verhandlungen zu kommen. Denn auch die regulatorische Unsicherheit belaste die Funktionsfähigkeit des Bankensektors. Das deutet darauf hin, dass sich der Baseler Ausschuss bis Januar noch zu außerplanmäßigen Beratungen treffen muss.

