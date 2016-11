Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben zur Wochenmitte die Kursgewinner am Ende den Ton angegeben. Nach einem zunächst unentschlossenen Start in den Tag, haben ab Mittag die Kursgewinner die Oberhand im Leitindex SMI gewonnen. Unterstützung kam dabei einerseits vom Opec-Treffen in Wien, wo sich die Ölminister auf eine Förderkürzung auf 32,5 Mio Barrel pro Tag geeinigt haben.

Gleichzeitig gaben besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturzahlen wie etwa die ADP-Daten zur Beschäftigung im Privatsektor und auch das überraschend deutlich aufgehellte Geschäftsklima in der Region Chicago im November den US-Börsen Rückenwind, was sich letztlich auch auf den hiesigen Markt ausgewirkt hat, hiess es im Handel. Besonders deutliche Bewegungen verzeichnete zur Wochenmitte noch der Devisenmarkt. Der Dollar zog im Nachmittagshandel kurzzeitig auf über 1,02 CHF an.

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,38% auf 7'875,19 Punkte. Damit schloss er aber unter seinem Tageshoch von 7'900 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, hat um 0,47% höher auf 1'254,23 Zähler geschlossen und der breite Swiss Performance Index (SPI) verzeichnete Gewinne von 0,33% auf 8'623,48 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln haben 24 im Plus und sechs im Minus geschlossen.

