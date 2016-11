TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 11/30/16 -- The common shares of ESI Energy Services Inc, have been approved for listing on the CSE.

ESI is a pipeline equipment rental and sales company with principal operations in Leduc, Alberta and Phoenix, Arizona. The Company, through its operating subsidiaries ESIPSL and OPI, supplies (rentals and sales) Padding Machines and pipe layers to mainline pipeline contractors and utility contractors as well as oilfield pipeline and construction contractors.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de ESI Energy Services Inc. a ete approuvee.

ESI est une location de materiel de pipeline et la societe de vente principal operations a Leduc (Alberta) et de Phoenix, en Arizona. La societe, par l'intermediaire de ses filiales en exploitation ESIPSL et OPI, fournitures de bureau (locations et ventes) Machines de remplissage et de poseurs de canalisations pour mainline entrepreneurs de pipeline et entrepreneurs utilitaire comme entrepreneurs pipeline et la construction de champs petroliferes.

Issuer/Emetteur: ESI Energy Services Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): OPI Number of securities issued and outstanding/Titres emis et en circulation: 45 000 792 Number of Securities reserved for issuance/Titres reserves pour emission: 1 996 274 CSE Sector/Categorie: Oil & Gas/ Hydrocarbures CUSIP: 26908M 10 9 ISIN: CA26908M 10 9 5 Boardlot/Quotite: 100 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA Listing date/Date d'inscription: December 1, 2016/ Le 1 decembre 2016 Other Canadian Exchanges/Autres marches canadiennes: N/A Fiscal year end/Cloture de l'exercice financier: December 31/ Le 31 Decembre Transfer Agent/Agent des transferts: Alliance Trust Company

