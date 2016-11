Halle (ots) - Wenn das Verfahren nun trotz des gerichtlichen Fehlstarts weitergeht, ist das Problem für Dessau vielleicht gelöst. Was bleibt, sind gehörige Zweifel an der Gewissenhaftigkeit in der Justizbehörde.



