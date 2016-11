Freiburg (ots) - Grundstücksverkäufer und Baufirmen haben in der Vergangenheit die Eigenheimzulage in ihre Preiskalkulation einbezogen. Das wäre bei einer neuen Subvention nicht anders. Das heißt: Mit dem Geld der Steuerzahler, auch das von Geringverdienern, werden Grundeigentümer und Baufirmen reich gemacht. Das kann nicht Sinn der Sache sein. http://mehr.bz/khs279l



