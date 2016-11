Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Ist das Fenster wirklich geschlossen, der Herd ausgestellt, die Haustür abgeschlossen? Diese Alltagsängste kennt jeder von uns. Es gibt Menschen, die sich mit diesen Unsicherheiten aber richtig Stress machen. Mit Ruhe und Vernunft dagegen angehen, meint nicht nur Max Zimmermann und hat für uns nachgefragt:



Sprecher: Vieles machen wir automatisch, ohne darüber nachzudenken, und so erinnern wir uns oft kurze Zeit später schon nicht mehr, was wir getan haben, und überprüfen alles noch mal, schreibt das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Wir haben den stellvertretenden Chefredakteur Kai Klindt gefragt, in wieweit es normal ist, wenn man alles kontrolliert:



Ja, es ist ganz normal. Die meisten Menschen vergewissern sich, ob sie bei täglichen Routinen, also zum Beispiel das Abschließen der Haustür oder dem Ausstellen des Herds, nichts vergessen haben. Es wird aber kritisch, wenn man immer wieder nachschauen muss, gar nicht mehr aus dem Haus kommt vielleicht und an nichts anders mehr denken kann. In so einem Fall sollte man auch an professionelle Hilfe denken.



Sprecher: Geht es um Vergesslichkeit im Alltag denkt man, dass junge Menschen angstfreier durchs Leben gehen und ältere Menschen ängstlicher werden. Ist das so?



Es kommt ganz drauf an. Interessant ist, dass kleine Alltagsängste, also zum Beispiel: "Habe ich die habe ich die Kaffeemaschine wirklich ausgestellt?", das die eher nachlassen. Dafür steigt im Alter aber oft die Angst vor den tatsächlichen Gefahren, also etwa den Verlust des Lebenspartners. Und auch wenn man an sich eine zunehmende Vergesslichkeit feststellt im Alter, wird man wieder etwas ängstlicher.



Sprecher: Wie kann man denn lockerer mit seinen Alltagsängsten rund um die Vergesslichkeit umgehen?



Man kann Dinge einfach bewusster tun. Also, ganz bewusst vor dem Verlassen der Wohnung das Fenster schließen, den Herd ausstellen, oder sich, wenn man schon losgegangen ist, nochmal den Ablauf vor Augen führen, bevor man aus dem Haus gegangen ist. Oft erinnert man sich dann an Details, wie das Schließen des Fensters, zum Beispiel.



Abmoderationsvorschlag: Und hat man zum Beispiel die Kaffeemaschine nicht ausgestellt, kann meist auch nicht viel passieren, denn sie hat sicher einen Überhitzungsschutz, berichtet der Senioren Ratgeber.



