in der Dienstagnacht teilte das zuständige US-Gericht mit, dass die geplante Anhörung von Volkswagen zum Thema der 3,0 Liter Motoren, die in den VW Tuareg, in Luxusmodelle von Audi und Porsche eingebaut wurden, auf den 16. Dezember 2016 verschoben werden. Ein Grund für diese Verschiebung wurde nicht genannt, aber nun hat Volkswagen etwas mehr Zeit, eine Lösung für das Abgasproblem zu finden. Es geht um eine Einigung, die 80.000 Dieselfahrzeuge mit einem 3,0-Liter-Motor ...

