Der Euro hat am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar leicht im Plus tendiert. Gegen 9.00 Uhr hielt er bei 1,0614 Dollar. In New York hatte der Euro gegen 22.00 Uhr zuletzt mit 1,0597 Dollar notiert. Gegenüber dem von der Europäischen Zentralbank am Mittwochnachmittag (EZB) festgelegten Richtkurs von 1,0635 Dollar zeigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...