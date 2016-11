München (ots) -



Auch dieses Jahr können Amazon-Kunden wieder ganz entspannt ihre Weihnachtsgeschenke shoppen. Dank der Vielzahl an Bestell- und Lieferoptionen bei Amazon liegen die Pakete rechtzeitig unterm Baum. Auf der Suche nach den passenden Geschenken für Familie, Freunde und Kollegen finden Kunden unter www.amazon.de/geschenke eine große Auswahl an Geschenkvorschlägen. Dort gibt es tolle Ideen für Bücherwürmer, Trendsetter, Entertainment-Fans, Genießer, Tierfreunde und vieles mehr. Geschenke in allerletzter Minute gibt es mit den Amazon Geschenk-Gutscheinen per E-Mail oder zum Ausdrucken unter www.amazon.de/geschenkgutscheine.



Die Bestelloptionen und -fristen für das Weihnachtsgeschenke-Shopping 2016 bei Amazon in der Übersicht (gültig für Deutschland):



- 21. Dezember bis 23:59 Uhr: Standardversand (kostenfrei für Prime-Mitglieder oder ab einem Bestellwert von 29 EUR, Buchsendungen sind immer kostenfrei) - 23. Dezember bis 12:00 Uhr: Premiumversand (kostenfrei für Prime-Mitglieder, ansonsten 7,99 EUR pro Lieferung) - 23. Dezember bis 15:00 Uhr: Morning-Express (5 EUR pro Artikel für Prime-Mitglieder, ansonsten 13,99 EUR pro Lieferung) - 24. Dezember bis 06:00 Uhr: Same-Day Lieferung für 20 deutsche Metropolregionen (für Prime-Mitglieder ab einem Bestellwert von 20 EUR kostenfrei (verfügbare Liefergebiete unter www.amazon.de/same-day), ansonsten 13,99 EUR pro Lieferung) - 24. Dezember: als Prime-Mitglied mit Prime Now in Berlin und im Raum München bis 19:45 Uhr die kostenfreie 2-Stunden-Lieferung oder für 6,99 EUR pro Lieferung die 1-Stunden-Lieferung bis 20:55 Uhr nutzen (verfügbare Liefergebiete unter www.amazon.de/primenow)



Prime Now: Last-Minute zum perfekten Geschenk



Prime-Mitglieder in Berlin und im Raum München profitieren mit Prime Now zudem von der kostenfreien 2-Stunden-Bestellung, die an Heiligabend bis 19:45 Uhr aufgegeben werden kann. Wer Heiligabend bis 20:55 Uhr bestellt, bekommt seine Geschenke mit der 1-Stunden-Lieferung für 6,99 EUR Versandgebühr auch noch rechtzeitig zur Bescherung am Abend.



Den Überblick zu den Bestellfristen finden Sie unter www.amazon.de/weihnachtsbestellfristen. Bestellfristen können je nach Wohnort und Artikel variieren, genaue Angaben finden Kunden jeweils auf der Produktdetailseite. Amazon-Kunden, die Prime noch nicht kennen und von den erweiterten Lieferoptionen sowie vergünstigten Versandkosten profitieren wollen, können Amazon Prime unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Für alle, die Geschenke doppelt oder nicht nach ihrem Geschmack erhalten haben, bietet Amazon Rückgabefristen bis zum 31. Januar 2016 auf Artikel, die von Amazon zwischen dem 01. November und 31. Dezember 2016 versandt wurden und die sonstigen Rückgabebedingungen erfüllen. Dies gilt für Käufe direkt von Amazon.de, für von Amazon versandte Bestellungen bei Drittanbietern sowie für Artikel, die mit dem Prime-Logo angeboten und von Drittanbietern verkauft und versandt werden. Bitte beachten Sie, dass für sonstige von Drittanbietern versandte Artikel individuelle Rückgabebedingungen gelten. Gesetzliche Rückgaberechte bleiben unberührt.



