MÜNSTER (dpa-AFX) - Im Rechtsstreit um Getränkelieferungen am Sonntag wird das Gericht nach eigenen Angaben wohl erst im Januar entscheiden. Der Handelsverband Westfalen-Münsterland hat das Unternehmen "Flaschenpost" aus Münster verklagt, weil es sich seiner Ansicht nach durch Lieferungen an Sonntagen einen unlauteren Wettbewerbsvorteil verschafft. Das Unternehmen sieht dagegen keinen Unterschied zu Pizza-Bringdiensten. Zurzeit sind die Sonntagslieferungen ohnehin ausgesetzt. Die Bezirksregierung hat dem beklagten Unternehmen vor rund zwei Wochen verboten, an Sonntagen Arbeitnehmer zu beschäftigen. Dagegen wird ebenfalls geklagt - und zwar vor dem Verwaltungsgericht./med/DP/stb

AXC0116 2016-12-01/12:23