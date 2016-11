PHILADELPHIA, PA -- (Marketwired) -- 12/01/16 -- Mit der Einführung 100 neuer Funktionen im Jahr 2016 hat SEMrush seine Rolle als führender Anbieter erfolgsentscheidender Mitbewerber-Informationen und All-in-one-Plattform für Profis des digitalen Marketings behauptet. Im selben Zeitraum erreichte das Unternehmen eine Million Nutzer.

Über die vergangenen acht Jahre hat SEMrush sein Produkt kontinuierlich weiterentwickelt, die Nutzerfreundlichkeit verbessert und den Funktionsumfang erweitert. Für 2016 galt das ehrgeizige Ziel, sich als umfassende Marketing-Suite zu positionieren. Mehr als 100 Updates trugen zur Verwirklichung bei, darunter brandneue Tools wie Backlink Audit, Traffic Analytics, PPC Keyword Tool, Organic Traffic Insights, Brand Monitoring, Content Tool, Lead Generation Tool und SEO Keyword Magic.

Als hundertstes und für den deutschen Markt wichtigstes Update geht SEO Keyword Magic am 24. November live. Zugleich versiebenfachte sich die Größe der SEMrush-Datenbank auf 45 Millionen Keywords. Die Nachfrage nach einem Instrument, welches all die vielseitigen Anforderungen im Online Marketing eines Unternehmens erfüllt, wird immer größer und die Integration der Lösungen komplizierter. SEMrush setzt gerade hier an und geht mit der großen Erweiterung der Datenbasis und funktionalen Weiterentwicklung des Tools einen weiteren Schritt in Richtung professionelle All-In-One Lösung.

SEO Keyword Magic ermöglicht eine Keywordrecherche mit einem Höchstmaß an Effizienz. Bis zu eine Million Keywords lassen sich in einer einzigen Datei exportieren, in Nischen gruppieren und tiefer gehend analysieren. Damit wird es einfach wie nie, sich durch eine erfolgreiche Keywordstrategie entscheidende Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Darüber hinaus hat SEMrush seine Datenbanken für 20 andere Länder aufgestockt und die Anzahl erfasster Keywords verdoppelt (USA: 160 Millionen Keywords, Australien: 100 Millionen, UK, Italien, Spanien und Frankreich: jeweils bis zu 80 Millionen).

"Wir nehmen ständig Feedback zur Performance der SEMrush-Tools auf. Höchste Priorität hat für uns, sie ganz auf die Anwenderbedürfnisse abzustimmen und mit allen Wandlungen der Nachfrage mitzuhalten. Dass es uns gelungen ist, im laufenden Jahr 100 Updates einzuspielen, zeigt den beeindruckenden Einsatz und die harte Arbeit unseres Teams. 2017 wollen wir unser Tool-Portfolio weiter ausbauen, um noch mehr für unsere Nutzer zu tun und ein breiteres Publikum zu erreichen," sagt Oleg Shchegolev, CEO und Gründer SEMrush.

SEMrush ist eine Software für Wettbewerbsrecherche und -analyse, die weltweit Daten und Auswertungen zu bezahlter und organischer Websuche, SEO, Social Media und Linkbuilding zur Verfügung stellt. Neben leistungsstarken Werkzeugen zur Wettbewerbsanalyse bietet SEMrush unverzichtbare Funktionen zur Optimierung eigener Online-Präsenzen, beispielsweise Site Audit, SEO Ideas und Brand Monitoring. SEMrush verfügt über 30 Keyword-Datenbanken für 29 Länder.

