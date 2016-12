Nürnberg (ots) - Großen Urlaub zu den kleinsten Preisen buchen - wer mit NORMA verreist, bekommt bei diesem Discounter wie immer mehr für das Geld. Dafür sorgt die Internet-Adresse WWW.NORMA-REISEN.DE, die ab sofort auch einen top-aktuellen Preisvergleich zur Verfügung stellt. Welches Reiseziel lässt sich gerade bei welchem Anbieter zum neuesten Schnäppchenpreis buchen - auf der NORMA-Website werden die Kunden am Bildschirm und auch per telefonischer Hotline von den Travelcheck-Reiseprofis informiert. Bis zu 30 Prozent lassen sich so beim Reisepreis sparen - wer mit NORMA die Koffer packt, hat automatisch mehr Urlaubsgeld.



Jedes beliebte Kurz-, Nah- und Fernreiseziel steht zur Verfügung - von den Weihnachtsmärkten jetzt in der Festsaison über die Hochseekreuzfahrt bis zum Badeurlaub am persönlichen Lieblingsziel werden alle Urlaubswünsche erfüllt. Über 100 Reiseveranstalter, 500 Airlines 60.000 Hotels und 6.000 Mietwagenstationen sind in der Auswahl, wer das Richtige sucht und noch sparen will, wird schnell fündig - beim Last-Minute-Trip, der Pauschalreise, dem Aktiv- oder Familienurlaub, der bevorzugten Ferienwohnung und auch beim passenden Charter- und Linienflug. Noch mehr Touristik-Kompetenz für weniger Geld ab sofort auf der Internet-Seite WWW.NORMA-REISEN.DE - von der Zusammenarbeit des Discounters NORMA mit Travelcheck können die Kunden ab der ersten Buchung profitieren.



Schnell sichtbar macht das beispielweise die aktuell noch buchbare Luxusreise nach Dubai: Ein paar Clicks genügen, damit es mitten im deutschen Winter schon ab 495 Euro (inklusive Flug mit der Top-Airline Emirates) unter die Sonne zum Sieben-Tage-Aufenthalt in ein Vier-Sterne-Ressort von Hilton geht.



NORMA ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 stationären Discountern aktiv. Der Online-Shop NORMA24.de bietet attraktive Nonfood-Warenwelten, Top-Weine oder hochaktuelle Produkte zur Telekommunikation. Unter WWW.NORMA-REISEN.DE finden die Kunden die günstigste Buchung für das gewünschte Reiseziel.



OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2



Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de



Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Werbung und Kommunikation Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de