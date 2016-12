Unterföhring (ots) -



Es ist die gewaltige Rückenflosse des weißen Hais. ET und Elliot auf dem fliegenden Fahrrad. Indiana Jones im Tempel des Todes. Der T-Rex im Rückspiegel. Das kleine Mädchen mit dem roten Mantel im Krakauer Ghetto - Kein Regisseur der Neuzeit hat sein Publikum mit so vielen unvergesslichen, aufregenden und immer emotionalen Momenten beschenkt wie Hollywoods Mastermind Steven Spielberg. kabel eins feiert den 70. Geburtstag des großen Kino-Zauberers am 18. Dezember 2016 mit einer großen Filmreihe.



Alle Filme von Steven Spielberg im Dezember auf einen Blick:



Montag, 5. Dezember



- 20:15 Uhr: "Jäger des verlorenen Schatzes" USA 1981, Abenteuer



Mittwoch, 7. Dezember



- 20:15 Uhr: "Catch Me If You Can" USA 2002, Drama



Donnerstag, 8. Dezember



- 20:15 Uhr: "A.I. - Künstliche Intelligenz" USA 2001, Science-Fiction



Montag, 12. Dezember



- 20:15 Uhr: "Indiana Jones und der Tempel des Todes" USA 1984, Abenteuer



- 22:35 Uhr: "Der Soldat James Ryan" USA 1998, Kriegsdrama



Mittwoch, 14. Dezember



- 20:15 Uhr: "Minority Report" USA 2002, Science-Fiction



Donnerstag, 15. Dezember



- 20:15 Uhr: "Die Farbe Lila" USA 1985, Drama



Montag, 19. Dezember



- 20:15 Uhr: "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" USA 1989, Abenteuer



Mittwoch, 21. Dezember



- 20:15 Uhr: "Terminal" USA 2004, Komödie



