(Korrigiert wird in der Meldung vom 30. November im letzten Absatz das Datum der Bekanntgabe. Die Deutsche Börse gibt ihre Änderungen am 5. Dezember rpt 5. Dezember bekannt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Energiewende wird voraussichtlich noch vor Weihnachten die Dax-Familie aufmischen: Zur nächsten außerordentlichen Index-Überprüfung im Dezember werden nach Experteneinschätzungen die jüngst an die Börse gebrachte Eon-Beteiligung Uniper und die RWE-Tochter Innogy in den MDax aufgenommen.

Im deutschen Leitindex Dax sollte dagegen alles beim Alten bleiben. Auch in den zwei wichtigsten europäischen Indizes - dem EuroStoxx 50 und dem Stoxx Europe 50 - stehen keine Änderungen an.

Eons Kraftwerkstochter Uniper und die Erneuerbare-Energien-Tochter Innogy von RWE dürften ab Montag, 19. Dezember, im MDax zu finden sein. Ausscheiden müssen dafür wohl der Klinikbetreiber Rhön und der Werkzeugmaschinen-Hersteller DMG Mori, die beide dann in den SDax absteigen. Der Großküchengeräte-Hersteller Rational, dessen Platz im MDax wegen seiner relativ schwachen Börsenumsätze wackelt, dürfte sich vorerst weiter im Index behaupten, erwartet Analystin Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank.

Das Abrutschen von DMG und Rhön in den SDax dürfte zum Ausscheiden des finnischen Finanzdienstleisters Ferratum und der Immobiliengesellschaft WCM führen. Bedroht sein könnte statt WCM aber auch der erst kürzlich aufgenommene Haushaltsgeräte-Hersteller Leifheit.

Die Deutsche Börse gibt etwaige Veränderungen am Montag, 5. Dezember, nach Börsenschluss bekannt. In Kraft treten sie dann am Montag, 19. Dezember. Wichtig sind die Umstellungen in den Indizes vor allem für Fonds, die Indizes nachbilden, da diese die Änderungen entsprechend berücksichtigen müssen. Das hat in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse./ck/la/tos/das

ISIN DE0008469008 DE0008467416 LU0775917882 DE000UNSE018 DE000A2AADD2

