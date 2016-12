Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag deutlich im Minus beendet, nachdem der SMI an den zwei vorangegangenen Tagen noch jeweils ein kleines Plus verzeichnet hatte. Viel Zeit für ein Jahresendrally bleibe damit nicht mehr, jetzt wo der letzte Monat des Jahres angebrochen ist, hiess es am Markt. Im November legte der Schweizer Leitindex 0,6% zu - trotz der Turbulenzen rund um die US-Präsidentschaftswahl und Donald Trumps Überraschungssieg. Im Jahresverlauf steht der SMI allerdings über 10% im Minus.

In einem Umfeld der Unsicherheit würden sämtliche positive Faktoren wie ein steigender Ölpreis - Brent notiert auf neuem Jahreshoch bei über 54 USD - und gute Wirtschaftsdaten aus China einfach ignoriert, so ein Marktbeobachter. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am (morgigen) Freitag und dem Verfassungsreferendum in Italien am Sonntag hielten sich die Investoren eher zurück. Die Abstimmung sei jedoch nur eine von vielen lauernden Unsicherheitsfaktoren in Europa. Die Aktienmärkte in den USA starteten am Donnerstag indes unterschiedlich in den Handel. US-Konjunkturdaten schlugen am Donnerstag insgesamt keine hohen Wellen.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor am Schluss 1,00% auf 7'796,81 Punkte und schloss damit nur wenig über dem Tagestief. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, fiel um 0,64% auf 1'246,25 ...

