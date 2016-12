Zürich/Root (LU) (ots) -



- Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung gibt dieses Jahr für

Weihnachtsgeschenke mehr als 300 Franken aus.

- Der Betrag steigt mit dem Alter: Unter 20-Jährige geben

durchschnittlich 173 Franken aus, über 60-Jährige 499 Franken.

- Die Westschweizer geben einen Fünftel mehr aus als die

Deutschschweizer.

- Die Briten geben noch mehr aus als die Schweizer.

- Jedes 3. Geschenk wird online gekauft. Das ist im

internationalen Vergleich wenig.

- Bücher, Veranstaltungstickets, CDs, DVDs und Gutscheine werden

bevorzugt per Mausklick bestellt.



Es weihnachtet sehr ... Jetzt glänzen die Schweizer Städte und

Dörfer wieder im Lichterzauber. Die Weihnachtsbeleuchtungen sind

angeknipst. Weihnachts- und Christchindlimärkte wecken

Adventsstimmung. Vom Karussell her erklingt Orgel-Musik, Maroni- und

Lebkuchenduft schmeichelt der Nase. Weihnachtseinkäufe als Erlebnis.

Anderseits sind die Geschenke online auf einen Klick zu haben. Doch

wieviel Geld geben die Schweizer dieses Jahr überhaupt für

Weihnachtsgeschenke aus? Im Vergleich zu Deutschen, Österreichern und

Briten? Und wie unterscheiden sich Deutsch- und Westschweizer im

Einkaufsverhalten? Und wer kauft die Süssigkeiten besonders gern im

Internet? Im Auftrag von paysafecard, einem der globalen Marktführer

im Bereich der Online-Prepaid-Zahlungsmittel und Teil der Paysafe

Group, hat das Marktforschungsinstitut Marketagent.com zum Thema

Weihnachtseinkäufe eine repräsentative internationale Studie

durchgeführt. Die Ergebnisse sind spannend!



Resultat 1: Männer geben für Weihnachtsgeschenke mehr Geld aus als

Frauen



Frauen, und Männer zeigen bezüglich den Beträgen, die sie für

Weihnachtsgeschenke ausgeben, ein sehr unterschiedliches

Einkaufsverhalten. Gemäss aktueller Studie geben die Männer in der

Schweiz zu Weihnachten durchschnittlich 458 Franken aus, 27 % mehr

als Frauen (359 Franken). Auch in Deutschland (29 % Unterschied) und

in Österreich (20 %) liegen die Weihnachtsausgaben von Männern und

Frauen weit auseinander. In Grossbritannien beträgt der Unterschied

hingegen nur etwas mehr als 5 %. Über die Gründe, die zu diesen

Zahlen führen, gibt die Studie keine Auskunft. Gut möglich, dass es

die unterschiedlichen Einkommensverhältnisse sind: Männer verdienen

im Durchschnitt mehr als Frauen.



Resultat 2: Die 300-Franken-Grenze trennt die Schweizer in zwei

Hälften.



In der Schweiz will knapp die Hälfte der Befragten (46,5 %) mehr

als 300 Franken ausgeben, 17,6 % sogar über 500 Franken. 6,1 %

hingegen geben keinen Rappen für Weihnachtsgeschenke aus. 17 % der

Schweizer Studienteilnehmer wollen bis 100 Franken, 21,4 % bis 200

Franken und weitere 15,1 % bis 300 Franken für ihre Geschenke

aufwenden. Die Ausgaben variieren stark nach Altersgruppe: Wenig

überraschend steigen sie in der Schweiz von 173 Franken bei den 16-

bis 19-Jährigen bis auf 499 Franken bei den 60- bis 69-Jährigen. Der

genau gegenläufige Trend zeigt sich in Grossbritannien, wo -

abgesehen von den Jüngsten - die Ausgaben mit zunehmendem Alter

markant sinken. Das könnte seine Ursache in der stark nachlassenden

Kaufkraft älterer Menschen aufgrund einer schwächeren sozialen

Absicherung auf der Insel haben.



In der Schweiz gibt es einen bemerkenswerten Unterschied zwischen

den Landesteilen. Während die Tessiner (400 Franken) und die

Deutschschweizer (387 Franken) etwa gleichviel auszugeben gedenken,

sind die Westschweizer mit 471 Franken deutlich grosszügiger.

Insgesamt sind die Briten zu Weihnachten am spendabelsten: 484

Franken wollen sie dieses Jahr im Schnitt für Geschenke aufwenden und

liegen damit im internationalen Vergleich der untersuchten vier

Länder an der Spitze, gefolgt von den Schweizern mit 408 Franken und

den Österreichern mit 399 Franken. Deutlich weniger, nämlich nur 311

Franken, wollen die Deutschen gemäss paysafecard-Studie dieses Jahr

im Durchschnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben.



Resultat 3: Jedes 3. Geschenk wird online gekauft



Die Studie zeigt, dass ein erheblicher Teil dieser Summen online

ausgegeben wird. Knapp ein Drittel (32,9 %) der Befragten

beabsichtigen, bis zu einem Viertel ihrer Geschenke online

einzukaufen. Ein weiteres Drittel (31,4 %) will sogar bis zur Hälfte

online einkaufen. Knapp jeder Fünfte (18,2 %) tätigt seine

Weihnachtseinkäufe schon zu mehr als der Hälfte online. 3,2 % tun

dies sogar ausschliesslich online. Über das Ganze betrachtet bedeutet

das, dass jedes 3. Geschenk dieses Jahr online gekauft wird.



Hier zeigt sich auch eine interessante Altersverteilung: Der

Anteil von Online-Ausgaben ist bei den 20- bis 29-Jährigen am

höchsten. Sie wollen 37,7 % ihrer Weihnachtsausgaben online tätigen.

Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil sukzessive ab. Die über

60-Jährigen wollen nur 25,9 % ihrer Weihnachtsausgaben online tätigen

- etwa gleich wenig, wie die 16- bis 19-Jährigen (24,9 %).



Die Deutschschweizer liegen bei den online-Einkäufen mit 33,7 % im

Bereich des landesweiten Mittelwerts (32,9 %). Die Westschweizer

liegen etwas darunter (29,4 %), die Tessiner etwas darüber (35,0 %).

Im internationalen Vergleich mit Deutschland, Österreich und

Grossbritannien zeigt sich, dass die Schweizer unterdurchschnittlich

gern im Internet einkaufen. Spitzenreiter in dieser Disziplin ist

Deutschland, wo die Befragten angaben 53,4 % ihrer

Weihnachtsgeschenke voraussichtlich online zu kaufen. Auch in

Grossbritannien wird jedes zweite Weihnachtsgeschenk aus dem Internet

bezogen (52,2 %). In Österreich sind es 39,6 %. Der Mittelwert aller

vier Länder liegt bei 44,5 Prozent. Ein Gesamtvergleich aller

befragten Nationen zeigt, dass der Anteil an online gekauften

Geschenken bis zum Alter zwischen 30 und 39 Jahren ansteigt und

danach abnimmt.



Resultat 4: Bücher sind die Online-Bestseller, Jugendliche kaufen

Technik



Über alle Altersgruppen betrachtet sind es in erster Linie Bücher

bzw. e-books, die online gekauft werden: 42,9 Prozent aller in der

Schweiz Befragten planen einen Buchkauf online. Bei den 40- bis

49-Jährigen ist diese Einkaufsmethode besonders beliebt (47,3 %).

Hinter dem Top-Platz folgen Veranstaltungstickets, CDs, DVDs,

Gutscheine, Spielsachen/Games, Gadgets/Technik/Digitales: Rund jedes

dritte Geschenk aus diesen Bereichen wird eher online gekauft als im

stationären Einzelhandel.



Die 16- bis 19-Jährigen kaufen online weniger Bücher (32,2 %),

dafür vor allem technische und digitale Geräte (50,8 %). Auffällig

wenige in ihrem Alter wollen aber (auch im Vergleich mit den anderen

Altersgruppen) Sportutensilien online kaufen (nur 1,7 %).



Bemerkenswert sind ausserdem die Lieblingskategorien der

Westschweizer: Sie, die ja landesweit eher unterdurchschnittlich

online einkaufen wollen, liegen bei Kleidern (30,1 %) und Schmuck

bzw. Luxusgütern (12 %) über den Deutschschweizern (19,6 %/7,9 %) und

Tessiner (22,7 %/9,1 %).



Auch im internationalen Vergleich gibt es Unterschiede. Am

augenfälligsten ist derjenige bei Lebensmitteln: Während die Briten

18,4 % der Weihnachtsgeschenke aus dem Bereich Lebensmittel und

Süssigkeiten online einkaufen wollen, beträgt dieser Anteil in der

Schweiz nur gerade 5,4 %, in Deutschland 6,7 %, in Österreich gar nur

3,6 % - hier sind die Confiserien halt ganz besonders nah!



Marc Riedi, CEO von paysafecard Schweiz, sagt zu den Ergebnissen

der Studie:



"paysafecard versteht sehr genau die Bedeutung von bequemen,

raschen und sicheren Zahlungslösungen im Internet. Wir bieten dieses

Bezahlerlebnis rund um die Welt und rund um die Uhr. Basis dafür ist

unser tiefgehendes Wissen um die Erwartungen und Bedürfnisse der

Kunden - Erhebungen wie die aktuelle Studie bilden dafür eine

wesentliche Grundlage."



Zur Studie:



Durchgeführt von marketagent.com, 4022 Befragte zwischen 16 und 69

Jahren in vier Ländern, je rund 1000 Befragte in der Schweiz, in

Österreich, Deutschland und Grossbritannien. Zeitraum

28.10.-07.11.2016.



Über paysafecard



paysafecard ist ein in 43 Ländern und an über 500'000

Verkaufsstellen erhältliches Online-Prepaid- Zahlungsmittel.

paysafecard ist für jedermann verfügbar - ohne Bankkonto oder

Kreditkarte. Zum Bezahlen wird lediglich die 16-stellige paysafecard

PIN eingegeben. Das Unternehmen mit Firmensitz in Wien hat sich mit

den Marken paysafecard, my paysafecard und paysafecard MasterCard® zu

einem der Marktführer im Bereich der Prepaid-Zahlungsmittel

entwickelt.



paysafecard wurde im Jahr 2000 in Österreich gegründet und ist ein

Tochterunternehmen der Paysafe Group plc. Paysafe Aktien werden an

der Londoner Börse unter dem Tickersymbol (PAYS.L) gehandelt. Die

paysafecard.com Schweiz GmbH hat ihren Sitz in Root (LU). Liken Sie

paysafecard auf Facebook, besuchen Sie uns bei Google+ und YouTube,

folgen Sie uns auf Twitter, lesen Sie die neuesten Nachrichten in

unserem Corporate Blog und machen Sie sich mit unserem Media

Information Service bekannt.



Weitere Informationen zu paysafecard unter www.paysafecard.com.

Weitere Informationen zu Paysafe unter www.paysafe.com.



