Düsseldorf (ots) - nubia, international bekannt für hochwertige und innovative Android-Smartphones mit edlem Design, bringt ab heute, 1. Dezember 2016 seine Modelle Z11, Z11 mini, Z11 Max und N1 in den Handel. Alle Produkte sind ab sofort unter nubia.com erhältlich. Während der diesjährigen IFA Berlin entwickelte sich nubia mit dem vorgestellten Flaggschiff Z11 bereits zum Geheimtipp unter Tech-Experten. Mit dem heutigen Verkaufsstart spricht nubia eine Käuferschicht an, die ein Premium-Smartphone zu moderaten Preisen schätzt.



"Bahnbrechende Entwicklungen entstehen aus grenzenloser Vorstellungskraft. Seit der Gründung in 2012 hat nubia stetig neue Wege beschritten und technische Neuheiten präsentiert und dadurch die Standards in der Smartphone-Fotografie auf neue screen-basierte Funktionen angehoben. Jetzt bieten wir Fans von Premium-Smartphones die Möglichkeit die Produkte von nubia zu entdecken," freut sich Oliver Kinne, Sales & Marketing Director Nubia Technology GmbH über den Verkaufsstart in Deutschland.



Nubia setzt auf eine hochwertige Verarbeitung, ein edles Design und insbesondere auf permanente Innovation. Die Modelle bestechen durch verlängerte Akkulaufzeit, reibungslose Nutzererfahrung sowie mit einer Kameraleistung auf Spiegelreflexniveau. Das Herzstück jedes Nubia-Smartphones sind eigens entwickelten Software-Systeme, die das Android-Betriebssystem auf vielfältige Art und Weise effektiver und Nutzerfreundlicher machen. Die Smartphones des Unternehmens haben bereits zahlreiche Auszeichnungen für Produktinnovationen und wegweisendes Design erhalten. Im Heimatmarkt zählt Nubia mit Markenbotschafter Cristiano Ronaldo zu den erfolgreichsten Smartphone-Herstellern. In Deutschland beginnt nun ein neues Kapitel des international expandierenden Unternehmens.



Die Produkte kommen zu folgenden Preisen in den Handel: Nubia Z11 (4GB): 499,- Euro, Nubia Z11 (6GB): 599,- Euro, Nubia Z11 mini: 259,- Euro, Nubia Z11 Max: 399,- Euro, Nubia N1: 229,- Euro. Mehr Informationen zu nubia finden Sie auf der offiziellen Website: http://www.nubia.com/de. Download von Pressematerial unter: http://bit.ly/nubiaDE_Presse



