Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 85 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nach der in den vergangenen Monaten bereits unterdurchschnittlichen Kursentwicklung könnten Aktien aus dem Konsumgütersektor weiter nachgeben, sollten die Renditen am Anleihemarkt weiter steigen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Branchenstudie vom Freitag. Strukturelle Herausforderungen dürften das Wachstum zudem weiter hemmen./ajx/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0006 2016-12-02/09:25

ISIN: DE0005200000