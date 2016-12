Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der sogenannte "Black Friday", der in den USA als Start in das Weihnachtsgeschäft gilt, habe das ungebrochene E-Commerce-Wachstum einmal mehr unterstrichen, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Freitag. Der im TecDax notierte Zahlungsabwickler bietet Dienstleistungen rund um das Bezahlen im Internet an und gilt daher als Profiteur des boomenden Onlinehandels./zb

