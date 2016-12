BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 01-December-16



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 01/12/2016 IE00B88D2999 25186 GBP 3930765.787 156.0694746 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 01/12/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 6957040.882 25.26626529 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 01/12/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 10767348.96 134.8075541 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 01/12/2016 IE00B8JF9153 687064 EUR 9789758.854 14.2486855 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 01/12/2016 IE00B878KX55 52560 EUR 8220323.435 156.3988477 Daily ETP



Boost ShortDAX 01/12/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5421074.256 13.2725031 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 01/12/2016 IE00B7Y34M31 62130 USD 20776264.15 334.3998736 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 01/12/2016 IE00B8K7KM88 2597545 USD 33391825.93 12.8551482 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 01/12/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 5796346.394 431.596902 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 01/12/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 13734722.1 8.4252433 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 01/12/2016 IE00B7ZQC614 187264717 USD 208392016 1.1128205 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 01/12/2016 IE00B7SX5Y86 139536 USD 10862790.7 77.8493772 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 01/12/2016 IE00B8HGT870 539750 USD 10408081.24 19.2831519 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 01/12/2016 IE00B6X4BP29 11741 USD 1754045.165 149.3948697 Daily ETP



Boost Copper 3x 01/12/2016 IE00B8JVMZ80 227671 USD 4182329.885 18.3700598 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 01/12/2016 IE00B8KD3F05 19494 USD 2156077.936 110.6021307 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 01/12/2016 IE00B8VC8061 38549511 USD 46776512.49 1.2134139 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 01/12/2016 IE00B76BRD76 359132 USD 9668256.893 26.9211791 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 01/12/2016 IE00B7XD2195 3421724 USD 13499653.45 3.9452783 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 01/12/2016 IE00B8JG1787 25347 USD 3220131.731 127.0419273 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 01/12/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2422004.439 53.98908716 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 01/12/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2273972.803 76.0526021 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 01/12/2016 IE00B94QKC83 21691 GBP 2738708.002 126.260108 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 01/12/2016 IE00BBGBF313 104400 GBP 6704046.583 64.21500558 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 01/12/2016 IE00B94QKJ52 36099 GBP 5819327.025 161.2046601 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 01/12/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 70733976.6 6150.780574 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 01/12/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 189721448.4 14053.44062 Daily ETP



Boost Palladium 01/12/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 421670.3063 69.2966814 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 01/12/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 1269289.765 84.7832319 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 01/12/2016 IE00B94QL251 8561 USD 829390.5926 96.8801066 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 01/12/2016 IE00B94QKX96 55951 USD 564757.0009 10.0937785 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 01/12/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 146465.5641 86.1562142 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 01/12/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1213961.027 95.6326632 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 01/12/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 472423.4756 72.6693548 Daily ETP



Boost Silver 2x 01/12/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1327662.026 69.5256612 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 01/12/2016 IE00B94QL699 31638 USD 1478570.393 46.7340032 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 01/12/2016 IE00B873CW36 626778 EUR 17810443.61 28.4158723 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 01/12/2016 IE00B8NB3063 1020888 EUR 42987397.85 42.1078491 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 01/12/2016 IE00BKT09149 12780 EUR 1392717.376 108.9763205 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 01/12/2016 IE00BKS8QM96 113100 EUR 7283320.628 64.3971762 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 01/12/2016 IE00BKT09255 5300 EUR 655650.0187 123.7075507 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 01/12/2016 IE00BKS8QN04 764559 EUR 48428646.94 63.3419356 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 01/12/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 592869.0277 124.8145321 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 01/12/2016 IE00BKS8QQ35 261119 GBP 15459233.23 59.20378535 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 01/12/2016 IE00BKT09032 2500 USD 254420.113 101.7680452 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 01/12/2016 IE00BKS8QT65 186650 USD 15635263.1 83.7678173 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 01/12/2016 IE00BLS09N40 543050 EUR 11535440.51 21.2419492 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 01/12/2016 IE00BLS09P63 169620 EUR 8168016.311 48.1547949 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 01/12/2016 IE00BLNMQS92 15305 EUR 2678259.4 174.9924469 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 01/12/2016 IE00BLNMQT00 43300 EUR 1333425.072 30.7950363 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 01/12/2016 IE00BVFZGC04 202653 USD 3562308.889 17.5783674 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 01/12/2016 IE00BVFZGF35 18701 USD 1855675.302 99.228667 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 01/12/2016 IE00BVFZGG42 57962 USD 2036179.684 35.1295622 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 01/12/2016 IE00BVFZGH58 22406 USD 1573975.35 70.2479403 Short Daily ETP



Boost Brent 01/12/2016 IE00BVFZGD11 258239 USD 4757456.656 18.4226885 Oil ETC



Boost Gold 01/12/2016 IE00BVFZGK87 106308 USD 2570246.032 24.1773529 ETC



Boost Natural Gas 01/12/2016 IE00BVFZGL94 43466 USD 1390267.912 31.9851818 ETC



Boost BTP 10Y 5x 01/12/2016 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3129656.136 68.4077844 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 01/12/2016 IE00BYNXPH56 39676 EUR 2378179.999 59.9400141 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 01/12/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2318869.778 88.0494296 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 01/12/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 236271.8275 110.7697269 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 01/12/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 157156.3662 70.3790265 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 01/12/2016 IE00BYTYHS72 211516 USD 7838713.879 37.0596734 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 01/12/2016 IE00BYTYHR65 50887 USD 1717274.007 33.7468117 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 01/12/2016 IE00BYTYHN28 7500 USD 827875.935 110.383458 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 01/12/2016 IE00BYTYHM11 11000 USD 729485.2697 66.3168427 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 01/12/2016 IE00BYTYHQ58 999992 USD 5412665.098 5.4127084 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 01/12/2016 IE00BYMB4Q22 3500 EUR 368477.3694 105.2792484 ETP



