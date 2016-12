Hamburg (ots) -



Im Gespräch mit dem Magazin STERN CRIME (Ausgabe 10/16, ab 3. Dezember im Handel) verrät Krimiautor James Lee Burke, dass er beim Schreiben seiner Kriminalromane auf wahre Begegnungen zurückgreift: "Alle Dialoge, alle guten Sätze sind schon da. Ein guter Autor ist zunächst ein guter Zuhörer. Die Geschichten liegen auf der Straße."



Vorlage für Burkes Täter-Figuren sind "die Mächtigen dieser Erde. Wenn ich über die wahren Bösen schreibe, dann sind das Menschen, denen jeder von uns begegnet ist. Macht und Bosheit sind siamesische Zwillinge. Man sieht sie aus der Ferne oder im Fernsehen, und man sieht ihnen den Schatten des Teufels an."



Von Schreibblockaden hält der Autor des Thrillers "Regengötter" wenig: "Ich habe nie an diesen Quatsch geglaubt."



Das vollständige Interview mit James Lee Burke erscheint in der aktuellen STERN CRIME (Ausgabe 10/16, ab 3. Dezember im Handel).



