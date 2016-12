Mit dem Rücken zur Wand hat sich die OPEC am Mittwoch zu einer Förderkürzung durchgerungen und damit viele Experten überrascht und auf dem falschen Fuß erwischt. Der Ölpreis schnellte steil in die Höhe. Wie viel Luft nach oben hat die Notierung jetzt noch?Wie erst jetzt nach und nach durchsickert, stand die Einigung bis zuletzt auf Messers Schneide - erst ein Telefonat zwischen dem saudischen und dem russischen Ölminister brachte den Durchbruch, weil sich Nicht-OPEC-Mitglied Russland bereit erklärte, seine Produktion um 300 000 Barrel täglich zurückzufahren. Zusammen mit den 1,2 Millionen, die das Ölkartell anschließend beschloss, kommt eine geplante Kürzung um 1,5 Millionen Barrel zustande.Da zudem noch andere Nicht-OPEC-Mitglieder wie Brasilien und Mexiko zu insgesamt 300 000 Barrel Reduzierung bereit sein sollen - was nächste Woche festgeklopft werden soll - übertrifft die gesamte Kürzung mit 1,8 Millionen Faß deutlich die ursprünglichen Erwartungen. Das Volumen liegt über der momentanen Überproduktion und hilft damit, die randvollen Lager rasch abzubauen. So und ...

