Im Kampf um die Übernahme der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann flogen die Fetzen zwischen Edeka und Rewe. Jetzt haben die Kontrahenten Frieden geschlossen - und teilen die Filialen untereinander auf.

Karl-Erivan Haub machte eine Miene, als wollte er das Wetter draußen beschreiben: Regen prasselte gegen die Fenster des Saals in der Tengelmann-Zentrale am 7. Oktober 2014. Konzernchef und Mitinhaber Haub hatte kurzfristig zur Pressekonferenz geladen, um die Trennung von einem Unternehmen zu verkünden, dessen Geschichte bis in die Kaiserzeit zurück reicht und das einst den Aufstieg Tengelmanns zur milliardenschweren Handelsgruppe ebnete: Der drahtige Unternehmer im schwarzen Anzug vorne auf der Bühne erklärte den versammelten Journalisten, er wolle seine Supermarktkette Kaiser's Tengelmann an den Hamburger Wettbewerber Edeka verkaufen. Schließlich schreibe das Unternehmen seit Jahren Verluste. Der Verkauf an Edeka sei daher die beste Lösung. Trotzdem fühle er sich "ein bisschen wie bei einer Beerdigung", erklärte Haub und verließ den Saal, vorbei an einem Bücherschrank im Vorraum. "Dramen in Versen" stand auf einem Einband.

Der Titel passt. Denn tatsächlich markierte Haubs Auftritt den Auftakt eines wohl beispiellosen Gezerres in der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte. Eines Machtkampfs, der nicht nur die Handelsbranche in Atem hielt sondern zwischenzeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...