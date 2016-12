NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street kommt es gegen Freitagmittag Ortszeit am breiten Markt nur zu zaghaften Käufen, denn das am Sonntag anstehende Verfassungsreferendum in Italien sorgt für Zurückhaltung. Daran kann auch ein erneut überzeugender US-Arbeitsmarktbericht nichts ändern. Er bestätigt die Einschätzung, dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erhöhen wird. Mit plus 178.000 blieb der Stellenzuwachs knapp unter der Erwartung von 180.000 neuen Jobs. Die Arbeitslosenquote sank dagegen überraschend deutlich auf 4,6 Prozent, hier war ein Stand von 4,9 Prozent erwartet worden.

Der Dow-Jones-Index verliert 7 Punkte auf 19.185 Punkte. Für den S&P-500 geht es dagegen um 0,2 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,3 Prozent.

"Der Arbeitsmarktbericht war der unwichtigste in diesem Jahr", so Ipek Ozkardeskaya, Marktanalystin bei London Capital Group. "Die November-Entwicklung dürfte wenig bis gar keinen Einfluss auf die geplante Zinsentscheidung der US-Notenbank im Dezember haben", ergänzt die Teilnehmerin. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist derzeit an den Terminmärkten bereits zu 93 Prozent eingepreist.

Italien-Referendum im Fokus

Ein "Nein" beim Referendum in Italien könnte die Finanzmärkte am Montag dagegen durcheinander wirbeln. "Ministerpräsident Matteo Renzi hat sein politisches Schicksal mit dem Abstimmungsergebnis verknüpft. Scheitert Renzi, wäre der Vertrauensschaden enorm", sagt Uwe Burkert von der Landesbank Baden-Württemberg. Nach den jüngsten Umfragen müsse Renzis Niederlage als wahrscheinlich gelten.

Die Finanzmärkte hätten ein "Nein" mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von "mindestens 70 Prozent" eingepreist, schätzt dagegen Harald-Magnus Andreassen von der Swedbank. Dennoch dürften italienische Anleihen und die der Eurozone-Peripherie bei einer Ablehnung "den nächsten Schlag abbekommen, wie auch die Bankenkurse", sagt der Analyst.

Kaum Bewegung am Devisenmarkt und bei Gold

Auch am Devisenmarkt und beim Goldpreis sorgt der US-Arbeitsmarktbericht nur für wenig Bewegung. Der Dollar gibt mit den Arbeitsmarktdaten kurzzeitig leicht nach, zeigt sich nun aber wieder unverändert zum Niveau vor den Daten und zum Vorabend. Der Euro notiert bei 1,0669 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold steht bei 1.175 Dollar und damit 4 Dollar höher als vor der Daten-Bekanntgabe. Hier seien die Blicke vor allem auf das Italien-Referendum gerichtet, heißt es.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen reduziert sich um 6 Basispunkte auf 2,38 Prozent, nach in der Spitze 2,50 Prozent am Vortag. Die Erwartung einer Reflationierungspolitik unter einem US-Präsidenten Donald Trump, zuletzt befeuert von stark gestiegenen Ölpreisen, drückt aber übergeordnet weiter auf die Notierungen. Der Anstieg der Marktzinsen verringert - relativ gesehen - die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen. Die Daten haben auch hier kaum Einfluss auf das Geschehen.

Die Ölpreise rücken bereits wieder vor, nachdem sie zunächst wenig Bewegung aufwiesen. Zwischenzeitlich war es sogar zu leichten Gewinnmitnahmen nach der jüngsten "Opec-Rally" gekommen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI legt aktuell um 0,6 Prozent auf 51,35 Dollar zu. Für Brent geht es um 0,4 Prozent auf 54,17 Dollar nach oben. In der abgelaufenen Woche hat der Preis über 11 Prozent zugelegt.

Workday und Starbucks mit Abgaben

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Workday unter Druck und brechen um 14,3 Prozent ein. Der Software-Anbieter weitete den Verlust im dritten Quartal aufgrund gestiegener Kosten und verschobener Aufträge aus, schnitt aber letztlich doch besser als befürchtet ab. Die Anleger reagieren jedoch enttäuscht auf den Ausblick.

Die Starbucks-Aktie verliert 2,3 Prozent, nachdem der langjährige Chef, Howard Schultz, die CEO-Position abgeben wird. Schultz wird allerdings als Chairman im Unternehmen bleiben.

Smith & Wesson fallen um knapp 10 Prozent. Marktteilnehmer bemängelten vor allem den schwachen Ausblick des Handfeuerwaffenherstellers auf das laufende Quartal. Zudem senkte das Unternehmen seine Jahresprognose. Die veröffentlichten Zahlen konnten dagegen überzeugen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.185,25 -0,03 -6,68 10,10 S&P-500 2.195,45 0,20 4,37 7,41 Nasdaq-Comp. 5.264,98 0,26 13,88 5,14 Nasdaq-100 4.746,88 0,27 12,78 3,34 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,11 -3,5 1,15 5 Jahre 1,83 -7,3 1,90 7 Jahre 2,18 -7,2 2,25 10 Jahre 2,38 -6,4 2,45 30 Jahre 3,05 -5,5 3,11 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:02 Do, 17:16 % YTD EUR/USD 1,0669 -0,10% 1,0679 1,0616 -1,8% EUR/JPY 121,3516 -0,38% 121,8092 121,56 -16,7% EUR/CHF 1,0780 -0,08% 1,0789 1,0756 -0,9% EUR/GBP 0,8415 -0,56% 0,8458 1,1853 +14,3% USD/JPY 113,73 -0,29% 114,06 114,55 -3,1% GBP/USD 1,2676 +0,39% 1,2627 1,2582 -14,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,32 51,06 +0,5% 0,26 +16,1% Brent/ICE 54,11 53,94 +0,3% 0,17 +17,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.174,68 1.171,66 +0,3% +3,02 +10,7% Silber (Spot) 16,69 16,52 +1,1% +0,18 +20,8% Platin (Spot) 930,70 915,50 +1,7% +15,20 +4,4% Kupfer-Future 2,61 2,63 -0,7% -0,02 +21,2% ===

December 02, 2016 11:56 ET (16:56 GMT)

