Neu ab 2017: Stille-Klausur/Kräuter-Klausur/Kreativ-Klausur/Exerzitien/ Pilger-Klausur



Stift Geras (ots) - Einen besinnlichen Rückzug ins Kloster bietet das Stift Geras ab Jänner 2017. Stift Geras ist bekannt für das 10 tägige Klosterfasten nach Buchinger und erweitert sein Angebot nun um die 5 Klosterklausuren:



Stille-Klausur: Unglaublich beruhigend: Mehrere Tage schweigend im Kloster verbringen, zur Ruhe kommen und in eine innere Stille finden.



Kräuter-Klausur: Praktisch: Kräuter kennen lernen und selbst Produkte daraus herstellen.



Kreativ-Klausur: Befreiend kreativ: mit Malen oder Fotografieren oder Singen von gregorianischen Chorälen die eigene Mitte finden.



Exerzitien: Erfrischend christlich: geistliche Übungen, begleitet von einem Prämonstratenser Chorherren.



Pilger-Klausur: Zu Fuß im Wald: wandern durch die waldviertler Landschaft, der Nationalpark Thayatal ist dabei ein beliebtes Wanderziel.



"Eine Klosterklausur ist eine ganz persönliche Zeit, eine Zeit nur für sich." meint der neue Pächter des Gästehauses Herr Ing. Alexander Graffi. "Die Dauer ist in der Regel 5 Tage, von Sonntag bis Freitag."



Mehr Informationen: www.stiftgeras.com oder kloster.klausur.at



