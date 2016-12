Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt fand nach einem schwachen Start noch einen versöhnlichen Wochenabschluss. Der DAX ging nach einem Tagestief bei 10.403 Punkten nur noch 0,2 Prozent leichter bei 10.513 Punkten aus dem Handel. Erneut war das Verfassungsreferendum in Italien am Sonntag das bestimmende Thema. Nachdem viele Investoren bei der Brexit-Abstimmung in Großbritannien oder bei der Wahl des US-Präsidenten auf dem falschen Fuss erwischt wurden, haben sie sich die vergangenen Tage bereits defensiv positioniert.

Dies war auch am Freitag zu erkennen. So gehörten die Aktien von Adidas (plus 0,6 Prozent), Deutsche Telekom (plus 0,6 Prozent) oder Fresenius Medical Care (plus 0,4 Prozent) zu den Gewinnern. Auf der Verliererseite standen einmal mehr die Banken. So gaben Commerzbank und Deutsche Bank um jeweils knapp 2 Prozent nach. Der Grund: Als große Verlierer einer Niederlage von Regierungschef Matteo Renzis am Wochenende gelten Italiens chronisch kapitalschwache Geldhäuser. Dies dürfte zum Wochenstart dann auch die europäischen Wettbewerber belasten.

Der solide US-Arbeitsmarktbericht für November hatte dagegen keinen Einfluss auf den Handel. Damit wurde lediglich die Einschätzung des Marktes untermauert, dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erhöhen wird.

Musik spielt im TecDAX

Die Unternehmensnachrichten kamen am Freitag vor allem aus dem TecDAX. Dialog Semiconductor fielen um 4,8 Prozent zurück. Auslöser waren nach Aussage aus dem Handel Presseberichte, wonach Apple erwäge, die Bestellungen bei Zulieferern wegen einer schwächeren iPhone7-Nachfrage zu kürzen. Ein Medienbericht, dem zufolge US-Präsident Barrack Obama die Übernahme des deutschen LED-Ausrüsters Aixtron durch eine chinesische Investmentgruppe wegen Sicherheitsbedenken endgültig untersagen dürfte, lastete auf der bereits arg gebeutelten Aixtron-Aktie, die 0,7 Prozent leichter schloss. Zwischenzeitlich hatte das Minus aber auch schon knapp 7 Prozent betragen.

Der Kurs von SLM Solutions fiel um 3 Prozent. Der gescheiterte Übernahmeversuch durch den US-Technologieriesen General Electric hat Spuren hinterlassen: Das Unternehmen senkte sowohl die Umsatz- als auch seine Margenprognose für das laufende Jahr deutlich. Die Compugroup Medical wird Agfa-Gevaert nicht übernehmen. Ende Oktober waren die Gespräche zwischen dem Anbieter von Software für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern und Agfa-Gevaert publik geworden. Die Compugroup-Aktie gewann 1,3 Prozent. Für Agfa-Gevaert ging es um 21 Prozent nach unten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,1 (Vortag: 93,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,92 (Vortag: 3,21) Milliarden Euro. Es gab 11 Kursgewinner, 18 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.527,32 -0,06% -2,01% DAX-Future 10.506,50 -0,04% -2,46% XDAX 10.508,99 +0,23% -1,79% MDAX 20.558,12 -0,41% -1,04% TecDAX 1.687,10 -0,51% -7,85% SDAX 8.947,62 -0,66% -1,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,97 118 ===

