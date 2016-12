Der Atomdeal mit dem Iran gilt als eine der größten außenpolitischen Errungenschaften der Ära Obama. Jetzt spielen die USA wieder mit dem Feuer - das betrifft nicht nur Trumps Republikaner.

Nach der umstrittenen Verlängerung der Iran-Sanktionen in beiden Kammern des US-Kongresses ist das internationale Atom-Abkommen mit dem Iran neu in den Blickwinkel gerückt. Nach Einschätzung des Teheraner Außenministeriums haben die USA das Wiener Atomabkommen von 2015 gebrochen. "Die amerikanische Regierung muss ihre internationalen Verpflichtungen erfüllen", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag. "Interne politische Entwicklungen sind keine Rechtfertigung für einen Vertragsbruch."

Am Donnerstag hatte der Senat einstimmig mit 99 zu Null Stimmen eine Verlängerung der Sanktionen beschlossen. Zuvor hatte bereits das Abgeordnetenhaus einen ähnlichen Beschluss gefasst. Vertreter beider Kammern beteuerten, dies seien nur vorsorgliche Beschlüsse, sollte der Iran die Vereinbarungen brechen. Außenminister ...

